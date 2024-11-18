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"На кону выживание": в США заявили о вступлении в прямой конфликт с Россией
"На кону выживание": в США заявили о вступлении в прямой конфликт с Россией - 18.11.2024, ПРАЙМ
"На кону выживание": в США заявили о вступлении в прямой конфликт с Россией
Вашингтон перешел в стадию прямой конфронтации с Москвой, позволив киевскому режиму наносить удары дальнобойными ракетами "вглубь" территорий России, считает... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T09:14+0300
2024-11-18T09:14+0300
2024-11-18T09:14+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон перешел в стадию прямой конфронтации с Москвой, позволив киевскому режиму наносить удары дальнобойными ракетами "вглубь" территорий России, считает экс-разведчик США Скотт Риттер. Об этом он написал в соцсети X."США сейчас находятся в состоянии войны с Россией", - подчеркнул он.Эксперт отметил, что именно Штаты и Североатлантический альянс стоят за атакой ВСУ на Курскую область. При этом разрешение на удары свидетельствует о переходе конфликта на новую ступень - этап прямого противостояния с Россией.Такой шаг американской администрации, считает Риттер, связан с приближающейся победой ВС России на поле боя, а также скорым вступлением в должность нового американского президента Дональда Трампа, намеренного разрешить украинский конфликт мирным путем."На карту поставлено выживание Америки и мира", — заключил эксперт.
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сша, украина, россия, ракетные удары
Политика, США, УКРАИНА, РОССИЯ, ракетные удары
"На кону выживание": в США заявили о вступлении в прямой конфликт с Россией
Риттер: США перешли в состояние прямого конфликта с Россией
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ.
Вашингтон перешел в стадию прямой конфронтации с Москвой, позволив киевскому режиму наносить удары дальнобойными ракетами "вглубь" территорий России, считает экс-разведчик США Скотт Риттер. Об этом он написал в соцсети X
.
"США сейчас находятся в состоянии войны с Россией", - подчеркнул он.
Эксперт отметил, что именно Штаты и Североатлантический альянс стоят за атакой ВСУ на Курскую область. При этом разрешение на удары свидетельствует о переходе конфликта на новую ступень - этап прямого противостояния с Россией.
Такой шаг американской администрации, считает Риттер, связан с приближающейся победой ВС России на поле боя, а также скорым вступлением в должность нового американского президента Дональда Трампа, намеренного разрешить украинский конфликт мирным путем.
"Последний шаг". На Западе сделали страшный прогноз после решения Байдена
"На карту поставлено выживание Америки и мира", — заключил эксперт.