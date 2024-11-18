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"Отчаянно": в Венгрии обвинили США в разжигании мирового конфликта - 18.11.2024, ПРАЙМ
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"Отчаянно": в Венгрии обвинили США в разжигании мирового конфликта
"Отчаянно": в Венгрии обвинили США в разжигании мирового конфликта - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Отчаянно": в Венгрии обвинили США в разжигании мирового конфликта
Брюссель и Вашингтон готовы распространить украинский конфликт на весь мир, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T10:48+0300
2024-11-18T10:48+0300
политика
петер сийярто
венгрия
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БУДАПЕШТ, 18 ноя - ПРАЙМ. Брюссель и Вашингтон готовы распространить украинский конфликт на весь мир, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Брюссельский и вашингтонский провоенный мейнстрим начал финальное отчаянное нападение на новую реальность... Это не только антидемократично, но и крайне опасно", - подчеркнул министр в социальной сети Facebook*. Сийярто отметил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах создала "новую реальность", потому что люди наконец поддержали патриотические силы, готовые к мирному урегулированию конфликтов и не принимающие провоенную политику ЕС и самих США.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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петер сийярто, венгрия, сша, ес
Политика, Петер Сийярто, ВЕНГРИЯ, США, ЕС
10:48 18.11.2024
 
"Отчаянно": в Венгрии обвинили США в разжигании мирового конфликта

Сийярто: Брюссель и Вашингтон не гнушаются распространить конфликт на Украине на весь мир

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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БУДАПЕШТ, 18 ноя - ПРАЙМ. Брюссель и Вашингтон готовы распространить украинский конфликт на весь мир, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Брюссельский и вашингтонский провоенный мейнстрим начал финальное отчаянное нападение на новую реальность... Это не только антидемократично, но и крайне опасно", - подчеркнул министр в социальной сети Facebook*.
Сийярто отметил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах создала "новую реальность", потому что люди наконец поддержали патриотические силы, готовые к мирному урегулированию конфликтов и не принимающие провоенную политику ЕС и самих США.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
 
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