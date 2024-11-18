https://1prime.ru/20241118/kontent-852891440.html
Суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за запрещенный контент
Суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за запрещенный контент - 18.11.2024, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за запрещенный контент
Суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T15:05+0300
2024-11-18T15:05+0300
2024-11-18T15:06+0300
google
суд
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы."Постановлением Таганского районного суда города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20241118/tsb-852888193.html
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google, суд, контент
Суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за запрещенный контент
Суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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