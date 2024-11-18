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В Дагестане нашли криптоферму, похитившую электроэнергию на миллионы рублей - 18.11.2024, ПРАЙМ
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В Дагестане нашли криптоферму, похитившую электроэнергию на миллионы рублей
В Дагестане нашли криптоферму, похитившую электроэнергию на миллионы рублей - 18.11.2024, ПРАЙМ
В Дагестане нашли криптоферму, похитившую электроэнергию на миллионы рублей
Майнинг-ферма со 177 аппаратами для добычи криптовалюты, незаконно потребившая электроэнергию на 10 миллионов рублей, выявлена в Кизилюртовском районе... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T17:56+0300
2024-11-18T17:57+0300
криптовалюта
россия
дагестан
незаконный майнинг
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МАХАЧКАЛА, 18 ноя - ПРАЙМ. Майнинг-ферма со 177 аппаратами для добычи криптовалюты, незаконно потребившая электроэнергию на 10 миллионов рублей, выявлена в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ". "В ходе проверок в населенном пункте Султанянгиюрт на территории СНТ "Сулак" была обнаружена криптоферма с 177 аппаратами для майнинга криптовалюты. Исходя из показаний прибора учета электроэнергии, для работы криптооборудования было израсходовано 1,5 миллиона кВт/ч. В денежном эквиваленте данный объем соответствует порядка 10 миллионам рублей", – говорится в сообщении. Отмечается, что с начала этого года сотрудники "Дагэнерго" совместно с представителями правоохранительных органов выявили на территории республики 28 незаконных криптоферм. В отношении их владельцев возбуждено 12 уголовных дел. На прошлой неделе пресс-служба главы Дагестана сообщила, что руководитель республики Сергей Меликов обратился к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют в регионе до стабилизации ситуации в электросетевом комплексе.
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россия, дагестан, незаконный майнинг
Криптовалюта, РОССИЯ, Дагестан, незаконный майнинг
17:56 18.11.2024 (обновлено: 17:57 18.11.2024)
 
В Дагестане нашли криптоферму, похитившую электроэнергию на миллионы рублей

В Дагестане нашли криптоферму, похитившую электроэнергию на 10 млн рублей

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МАХАЧКАЛА, 18 ноя - ПРАЙМ. Майнинг-ферма со 177 аппаратами для добычи криптовалюты, незаконно потребившая электроэнергию на 10 миллионов рублей, выявлена в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ".
"В ходе проверок в населенном пункте Султанянгиюрт на территории СНТ "Сулак" была обнаружена криптоферма с 177 аппаратами для майнинга криптовалюты. Исходя из показаний прибора учета электроэнергии, для работы криптооборудования было израсходовано 1,5 миллиона кВт/ч. В денежном эквиваленте данный объем соответствует порядка 10 миллионам рублей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала этого года сотрудники "Дагэнерго" совместно с представителями правоохранительных органов выявили на территории республики 28 незаконных криптоферм. В отношении их владельцев возбуждено 12 уголовных дел.
На прошлой неделе пресс-служба главы Дагестана сообщила, что руководитель республики Сергей Меликов обратился к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют в регионе до стабилизации ситуации в электросетевом комплексе.
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