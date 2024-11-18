https://1prime.ru/20241118/kriptoferma-852897126.html

В Дагестане нашли криптоферму, похитившую электроэнергию на миллионы рублей

В Дагестане нашли криптоферму, похитившую электроэнергию на миллионы рублей - 18.11.2024, ПРАЙМ

В Дагестане нашли криптоферму, похитившую электроэнергию на миллионы рублей

Майнинг-ферма со 177 аппаратами для добычи криптовалюты, незаконно потребившая электроэнергию на 10 миллионов рублей, выявлена в Кизилюртовском районе... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T17:56+0300

2024-11-18T17:56+0300

2024-11-18T17:57+0300

криптовалюта

россия

дагестан

незаконный майнинг

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МАХАЧКАЛА, 18 ноя - ПРАЙМ. Майнинг-ферма со 177 аппаратами для добычи криптовалюты, незаконно потребившая электроэнергию на 10 миллионов рублей, выявлена в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ". "В ходе проверок в населенном пункте Султанянгиюрт на территории СНТ "Сулак" была обнаружена криптоферма с 177 аппаратами для майнинга криптовалюты. Исходя из показаний прибора учета электроэнергии, для работы криптооборудования было израсходовано 1,5 миллиона кВт/ч. В денежном эквиваленте данный объем соответствует порядка 10 миллионам рублей", – говорится в сообщении. Отмечается, что с начала этого года сотрудники "Дагэнерго" совместно с представителями правоохранительных органов выявили на территории республики 28 незаконных криптоферм. В отношении их владельцев возбуждено 12 уголовных дел. На прошлой неделе пресс-служба главы Дагестана сообщила, что руководитель республики Сергей Меликов обратился к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют в регионе до стабилизации ситуации в электросетевом комплексе.

https://1prime.ru/20241114/kriptovalyuta-852823676.html

дагестан

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россия, дагестан, незаконный майнинг