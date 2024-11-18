https://1prime.ru/20241118/mandariny-852853649.html
Один популярный продукт может подешеветь прямо к Новому году
Один популярный продукт может подешеветь прямо к Новому году - 18.11.2024, ПРАЙМ
Один популярный продукт может подешеветь прямо к Новому году
Пик потребительского спроса на мандарины приходится на ноябрь - январь. Как изменятся цены на них к Новому году, рассказал агентству “Прайм" Вячеслав Чеглов,... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T02:02+0300
2024-11-18T02:02+0300
2024-11-18T02:02+0300
эксклюзив
новый год
мандарины
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Пик потребительского спроса на мандарины приходится на ноябрь - январь. Как изменятся цены на них к Новому году, рассказал агентству “Прайм" Вячеслав Чеглов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова.Мандарины в зимний сезон - один из основных товаров в потребительской корзине. В остальное время мандарин - "товар дополняющий, на любителя и кошелек", добавляет эксперт.Соответственно, в период высокого спроса растут и розничные цены. "При этом товар давно законтрактован в долларах США, поэтому основной фактор ценообразования здесь - курс рубля. И результат виден на полках магазинов", - замечает Чеглов.Также свою лепту в рост цен вносит и логистика. "Стоимость перевозки товара и перемещения денег выросла, и пока нет сигналов обратного действия", - отмечает экономист.Впрочем, традиционно в перед Новым годом можно ожидать приятную корректировку цен.“В связи с сезонным ростом поставок из Турции, Марокко, Египта, то есть сокращением логистического плеча, вырастут объемы поставки. Товара станет больше, а это скоропортящийся продукт, который надо быстрее продать. Значит, объявят сезон скидок”, - пообещал Чеглов.
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эксклюзив, новый год, мандарины
Эксклюзив, Новый год, мандарины
Один популярный продукт может подешеветь прямо к Новому году
Профессор Чеглов: мандарины к Новому году могут подешеветь из-за роста поставок
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Пик потребительского спроса на мандарины приходится на ноябрь - январь. Как изменятся цены на них к Новому году, рассказал агентству “Прайм" Вячеслав Чеглов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Мандарины в зимний сезон - один из основных товаров в потребительской корзине. В остальное время мандарин - "товар дополняющий, на любителя и кошелек", добавляет эксперт.
Соответственно, в период высокого спроса растут и розничные цены. "При этом товар давно законтрактован в долларах США, поэтому основной фактор ценообразования здесь - курс рубля. И результат виден на полках магазинов", - замечает Чеглов.
Также свою лепту в рост цен вносит и логистика. "Стоимость перевозки товара и перемещения денег выросла, и пока нет сигналов обратного действия", - отмечает экономист.
Впрочем, традиционно в перед Новым годом можно ожидать приятную корректировку цен.
“В связи с сезонным ростом поставок из Турции, Марокко, Египта, то есть сокращением логистического плеча, вырастут объемы поставки. Товара станет больше, а это скоропортящийся продукт, который надо быстрее продать. Значит, объявят сезон скидок”, - пообещал Чеглов.
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