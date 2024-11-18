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Один популярный продукт может подешеветь прямо к Новому году

Один популярный продукт может подешеветь прямо к Новому году - 18.11.2024, ПРАЙМ

Один популярный продукт может подешеветь прямо к Новому году

Пик потребительского спроса на мандарины приходится на ноябрь - январь. Как изменятся цены на них к Новому году, рассказал агентству “Прайм" Вячеслав Чеглов,... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T02:02+0300

2024-11-18T02:02+0300

2024-11-18T02:02+0300

эксклюзив

новый год

мандарины

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Пик потребительского спроса на мандарины приходится на ноябрь - январь. Как изменятся цены на них к Новому году, рассказал агентству “Прайм" Вячеслав Чеглов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова.Мандарины в зимний сезон - один из основных товаров в потребительской корзине. В остальное время мандарин - "товар дополняющий, на любителя и кошелек", добавляет эксперт.Соответственно, в период высокого спроса растут и розничные цены. "При этом товар давно законтрактован в долларах США, поэтому основной фактор ценообразования здесь - курс рубля. И результат виден на полках магазинов", - замечает Чеглов.Также свою лепту в рост цен вносит и логистика. "Стоимость перевозки товара и перемещения денег выросла, и пока нет сигналов обратного действия", - отмечает экономист.Впрочем, традиционно в перед Новым годом можно ожидать приятную корректировку цен.“В связи с сезонным ростом поставок из Турции, Марокко, Египта, то есть сокращением логистического плеча, вырастут объемы поставки. Товара станет больше, а это скоропортящийся продукт, который надо быстрее продать. Значит, объявят сезон скидок”, - пообещал Чеглов.

https://1prime.ru/20240104/842729913.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, новый год, мандарины