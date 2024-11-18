Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила производство мебели - 18.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241118/mebel-852894079.html
Россия нарастила производство мебели
Россия нарастила производство мебели - 18.11.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила производство мебели
Производство мебельной продукции в России по итогам трех кварталов текущего года выросло на 9%, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T16:22+0300
2024-11-18T16:22+0300
экономика
россия
мебель
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/51/837655151_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_1c1d2b56a1fcd0e82bb62d472c523f56.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Производство мебельной продукции в России по итогам трех кварталов текущего года выросло на 9%, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках международной выставки "Мебель, фурнитура и обивочные материалы". "У нас достаточно неплохие промежуточные результаты этого года – мебельная отрасль растет чуть больше 9% по итогам первых трех кварталов", - сказал Алиханов, слова которого приводит пресс-служба. При этом министр отметил, что мебельный рынок в России в текущем году, как ожидается, превысит показатель прошлого года в 653 миллиарда рублей. "Большой спрос на российскую мебель вытягивает в хороший плюс и производство в других сегментах – ДСП, ДВП и фанеры", - добавил Алиханов. По его словам, в стране открываются новые деревообрабатывающие предприятия, в том числе, в нише фурнитуры. Также Фонд развития промышленности предоставляет предприятиям отрасли займы по программе "Проекты развития".
https://1prime.ru/20240521/mebel-848378485.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/51/837655151_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_5ec9fc8ef6522464abfa96730c5cd3f5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мебель
Экономика, РОССИЯ, мебель
16:22 18.11.2024
 
Россия нарастила производство мебели

Алиханов: производство мебели в России по итогам девяти месяцев выросло на 9%

© РИА Новости . Андрей Соломонов | Перейти в медиабанкМебель
Мебель - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Андрей Соломонов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Производство мебельной продукции в России по итогам трех кварталов текущего года выросло на 9%, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках международной выставки "Мебель, фурнитура и обивочные материалы".
"У нас достаточно неплохие промежуточные результаты этого года – мебельная отрасль растет чуть больше 9% по итогам первых трех кварталов", - сказал Алиханов, слова которого приводит пресс-служба.
При этом министр отметил, что мебельный рынок в России в текущем году, как ожидается, превысит показатель прошлого года в 653 миллиарда рублей. "Большой спрос на российскую мебель вытягивает в хороший плюс и производство в других сегментах – ДСП, ДВП и фанеры", - добавил Алиханов.
По его словам, в стране открываются новые деревообрабатывающие предприятия, в том числе, в нише фурнитуры. Также Фонд развития промышленности предоставляет предприятиям отрасли займы по программе "Проекты развития".
Кухня - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
В России выросли цены на один вид мебели
21 мая, 16:54
 
ЭкономикаРОССИЯмебель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала