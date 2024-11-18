https://1prime.ru/20241118/mebel-852894079.html

Россия нарастила производство мебели

Россия нарастила производство мебели - 18.11.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила производство мебели

Производство мебельной продукции в России по итогам трех кварталов текущего года выросло на 9%, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T16:22+0300

2024-11-18T16:22+0300

2024-11-18T16:22+0300

экономика

россия

мебель

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Производство мебельной продукции в России по итогам трех кварталов текущего года выросло на 9%, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках международной выставки "Мебель, фурнитура и обивочные материалы". "У нас достаточно неплохие промежуточные результаты этого года – мебельная отрасль растет чуть больше 9% по итогам первых трех кварталов", - сказал Алиханов, слова которого приводит пресс-служба. При этом министр отметил, что мебельный рынок в России в текущем году, как ожидается, превысит показатель прошлого года в 653 миллиарда рублей. "Большой спрос на российскую мебель вытягивает в хороший плюс и производство в других сегментах – ДСП, ДВП и фанеры", - добавил Алиханов. По его словам, в стране открываются новые деревообрабатывающие предприятия, в том числе, в нише фурнитуры. Также Фонд развития промышленности предоставляет предприятиям отрасли займы по программе "Проекты развития".

https://1prime.ru/20240521/mebel-848378485.html

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россия, мебель