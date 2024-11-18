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Россия нарастила производство мебели
Россия нарастила производство мебели - 18.11.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила производство мебели
Производство мебельной продукции в России по итогам трех кварталов текущего года выросло на 9%, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T16:22+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Производство мебельной продукции в России по итогам трех кварталов текущего года выросло на 9%, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках международной выставки "Мебель, фурнитура и обивочные материалы". "У нас достаточно неплохие промежуточные результаты этого года – мебельная отрасль растет чуть больше 9% по итогам первых трех кварталов", - сказал Алиханов, слова которого приводит пресс-служба. При этом министр отметил, что мебельный рынок в России в текущем году, как ожидается, превысит показатель прошлого года в 653 миллиарда рублей. "Большой спрос на российскую мебель вытягивает в хороший плюс и производство в других сегментах – ДСП, ДВП и фанеры", - добавил Алиханов. По его словам, в стране открываются новые деревообрабатывающие предприятия, в том числе, в нише фурнитуры. Также Фонд развития промышленности предоставляет предприятиям отрасли займы по программе "Проекты развития".
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россия, мебель
Экономика, РОССИЯ, мебель
Россия нарастила производство мебели
Алиханов: производство мебели в России по итогам девяти месяцев выросло на 9%
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Производство мебельной продукции в России по итогам трех кварталов текущего года выросло на 9%, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках международной выставки "Мебель, фурнитура и обивочные материалы".
"У нас достаточно неплохие промежуточные результаты этого года – мебельная отрасль растет чуть больше 9% по итогам первых трех кварталов", - сказал Алиханов, слова которого приводит пресс-служба.
При этом министр отметил, что мебельный рынок в России в текущем году, как ожидается, превысит показатель прошлого года в 653 миллиарда рублей. "Большой спрос на российскую мебель вытягивает в хороший плюс и производство в других сегментах – ДСП, ДВП и фанеры", - добавил Алиханов.
По его словам, в стране открываются новые деревообрабатывающие предприятия, в том числе, в нише фурнитуры. Также Фонд развития промышленности предоставляет предприятиям отрасли займы по программе "Проекты развития".
В России выросли цены на один вид мебели