https://1prime.ru/20241118/mid-852900407.html

В МИД предупредили о последствиях нанесения Киевом ударов вглубь России

В МИД предупредили о последствиях нанесения Киевом ударов вглубь России - 18.11.2024, ПРАЙМ

В МИД предупредили о последствиях нанесения Киевом ударов вглубь России

Применение Киевом ракет дальнего радиуса действия с целью нанесения ударов вглубь территории России радикально изменит суть конфликта, заявила официальный... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T20:12+0300

2024-11-18T20:12+0300

2024-11-18T20:19+0300

политика

россия

мария захарова

украина

ракетные удары

https://cdnn.1prime.ru/img/84167/22/841672225_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_dc457569e25f802c40b5d73d764cb444.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Применение Киевом ракет дальнего радиуса действия с целью нанесения ударов вглубь территории России радикально изменит суть конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.Она подчеркнула, что использование Украиной таких вооружений будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта". "Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым", — добавила она. Официальный представитель МИД также отметила, что пока неизвестно, опираются ли "вбросы" на официальные источники, но ясно одно, что на фоне поражений киевского режима его западные покровители делают ставку на максимальную эскалацию развязанной против России гибридной войны, пытаясь добиться иллюзорной цели в виде нанесения Москве стратегического поражения. При этом "никакое "чудо-оружие", на которое "молятся" Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО". Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.

https://1prime.ru/20241118/siyyarto-852895974.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мария захарова, украина, ракетные удары