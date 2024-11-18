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Минпромторг предложил продлить квоту на вывоз лома черных металлов - 18.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241118/minpromtorg-852898298.html
Минпромторг предложил продлить квоту на вывоз лома черных металлов
Минпромторг предложил продлить квоту на вывоз лома черных металлов - 18.11.2024, ПРАЙМ
Минпромторг предложил продлить квоту на вывоз лома черных металлов
Минпромторг предложил продлить вывоз из РФ отходов и лома черных металлов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ещё на год,... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T18:21+0300
2024-11-18T18:21+0300
экономика
россия
минпромторг
квота на экспорт лома черных металлов
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг предложил продлить вывоз из РФ отходов и лома черных металлов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ещё на год, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В июле кабмин РФ сообщил о продлении действия тарифной квоты на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы таможенной территории ЕАЭС до конца года через девять портов. Квота составляет 550 тысяч тонн, при экспорте лома и отходов чёрных металлов в рамках квоты пошлина равняется 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну. "Установить, что убытие из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома черных металлов... осуществляется только из морских пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации по перечню согласно приложению. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2025 года", - говорится в материалах документа. Согласно приложению к постановлению, в этот перечень по-прежнему включены следующие порты: Архангельск, Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Дудинка, Калининград, Корсаков, Магадан, Мурманск и Петропавловск-Камчатский. В пояснительной записке отмечается, что проект постановления предлагается в целях избегания перетоков экспортных поставок лома черных металлов в рамках полученных квот из труднодоступных районов России туда, где в связи с концентрацией металлургических предприятий существует дефицит лома черных металлов, в частности, субъектов РФ в Южном Федеральном округе.
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россия, минпромторг, квота на экспорт лома черных металлов
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, квота на экспорт лома черных металлов
18:21 18.11.2024
 
Минпромторг предложил продлить квоту на вывоз лома черных металлов

Минпромторг предложил продлить квоту на вывоз лома черных металлов на 2025 год

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг предложил продлить вывоз из РФ отходов и лома черных металлов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ещё на год, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В июле кабмин РФ сообщил о продлении действия тарифной квоты на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы таможенной территории ЕАЭС до конца года через девять портов. Квота составляет 550 тысяч тонн, при экспорте лома и отходов чёрных металлов в рамках квоты пошлина равняется 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну.
"Установить, что убытие из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома черных металлов... осуществляется только из морских пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации по перечню согласно приложению. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2025 года", - говорится в материалах документа.
Согласно приложению к постановлению, в этот перечень по-прежнему включены следующие порты: Архангельск, Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Дудинка, Калининград, Корсаков, Магадан, Мурманск и Петропавловск-Камчатский.
В пояснительной записке отмечается, что проект постановления предлагается в целях избегания перетоков экспортных поставок лома черных металлов в рамках полученных квот из труднодоступных районов России туда, где в связи с концентрацией металлургических предприятий существует дефицит лома черных металлов, в частности, субъектов РФ в Южном Федеральном округе.
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ЭкономикаРОССИЯМинпромторгквота на экспорт лома черных металлов
 
 
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