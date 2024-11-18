https://1prime.ru/20241118/minpromtorg-852898298.html
Минпромторг предложил продлить квоту на вывоз лома черных металлов
Минпромторг предложил продлить квоту на вывоз лома черных металлов - 18.11.2024, ПРАЙМ
Минпромторг предложил продлить квоту на вывоз лома черных металлов
Минпромторг предложил продлить вывоз из РФ отходов и лома черных металлов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ещё на год,... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T18:21+0300
2024-11-18T18:21+0300
2024-11-18T18:21+0300
экономика
россия
минпромторг
квота на экспорт лома черных металлов
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг предложил продлить вывоз из РФ отходов и лома черных металлов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ещё на год, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В июле кабмин РФ сообщил о продлении действия тарифной квоты на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы таможенной территории ЕАЭС до конца года через девять портов. Квота составляет 550 тысяч тонн, при экспорте лома и отходов чёрных металлов в рамках квоты пошлина равняется 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну. "Установить, что убытие из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома черных металлов... осуществляется только из морских пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации по перечню согласно приложению. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2025 года", - говорится в материалах документа. Согласно приложению к постановлению, в этот перечень по-прежнему включены следующие порты: Архангельск, Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Дудинка, Калининград, Корсаков, Магадан, Мурманск и Петропавловск-Камчатский. В пояснительной записке отмечается, что проект постановления предлагается в целях избегания перетоков экспортных поставок лома черных металлов в рамках полученных квот из труднодоступных районов России туда, где в связи с концентрацией металлургических предприятий существует дефицит лома черных металлов, в частности, субъектов РФ в Южном Федеральном округе.
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россия, минпромторг, квота на экспорт лома черных металлов
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, квота на экспорт лома черных металлов
Минпромторг предложил продлить квоту на вывоз лома черных металлов
Минпромторг предложил продлить квоту на вывоз лома черных металлов на 2025 год
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг предложил продлить вывоз из РФ отходов и лома черных металлов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ещё на год, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В июле кабмин РФ сообщил о продлении действия тарифной квоты на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы таможенной территории ЕАЭС до конца года через девять портов. Квота составляет 550 тысяч тонн, при экспорте лома и отходов чёрных металлов в рамках квоты пошлина равняется 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну.
"Установить, что убытие из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома черных металлов... осуществляется только из морских пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации по перечню согласно приложению. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2025 года", - говорится в материалах документа.
Согласно приложению к постановлению, в этот перечень по-прежнему включены следующие порты: Архангельск, Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Дудинка, Калининград, Корсаков, Магадан, Мурманск и Петропавловск-Камчатский.
В пояснительной записке отмечается, что проект постановления предлагается в целях избегания перетоков экспортных поставок лома черных металлов в рамках полученных квот из труднодоступных районов России туда, где в связи с концентрацией металлургических предприятий существует дефицит лома черных металлов, в частности, субъектов РФ в Южном Федеральном округе.
Лондонская биржа затоварена металлами из России, считает эксперт