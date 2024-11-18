https://1prime.ru/20241118/mts-852885398.html

МТС обжаловала решение ФАС об отмене допплаты с абонентов в Крыму

МТС обжаловала решение ФАС об отмене допплаты с абонентов в Крыму - 18.11.2024, ПРАЙМ

МТС обжаловала решение ФАС об отмене допплаты с абонентов в Крыму

МТС обжаловала в суде решение и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о прекращении взимания дополнительной платы с абонентов в Крыму и... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T12:13+0300

2024-11-18T12:13+0300

2024-11-18T12:13+0300

мтс

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. МТС обжаловала в суде решение и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о прекращении взимания дополнительной платы с абонентов в Крыму и Севастополе, поэтому срок исполнения предписания приостановлен до вступления в силу решения суда, заявили РИА Новости в ведомстве. В конце октября служба предписала операторам МТС и "Мегафон" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Позже, в понедельник, ФАС сообщила, что "Мегафон" исполнил предписание и отменит роуминг до 28 февраля 2025 года. "ПАО "МТС" обжаловало решение и предписание ФАС России в судебном порядке. В связи с этим срок исполнения предписания приостановлен до вступления в силу решения суда", - сообщили в службе. Ранее, в октябре, аналогичное "Мегафону" предписание исполнил сотовый оператор "Т2 Мобайл", а "Билайн" сообщил о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года, поэтому оператору предписание не выдавалось.

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мтс, крым, фас рф, роуминг