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Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц

Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц - 18.11.2024, ПРАЙМ

Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Госдумой в срок до 1 апреля продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T15:53+0300

2024-11-18T15:53+0300

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россия

налог

владимир путин

поручение путина

нулевой ндс

гостиницы

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Госдумой в срок до 1 апреля продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года. Соответствующее поручение по итогам совещания главы государства с членами кабмина разместили на сайте Кремля.В поручении говорится о необходимости обеспечить внесение в российское законодательство о налогах и сборах изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2030 года включительно возможности применения налоговой ставки НДС в размере 0% при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения.Нулевая ставка НДС для уже работающих гостиниц была введена 1 июля 2022 года. Первоначально данная мера должна была действовать до 30 июня 2027 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, налог, владимир путин, поручение путина, нулевой ндс, гостиницы