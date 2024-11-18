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Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц
Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц - 18.11.2024, ПРАЙМ
Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Госдумой в срок до 1 апреля продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T15:53+0300
2024-11-18T15:58+0300
россия
налог
владимир путин
поручение путина
нулевой ндс
гостиницы
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Госдумой в срок до 1 апреля продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года. Соответствующее поручение по итогам совещания главы государства с членами кабмина разместили на сайте Кремля.В поручении говорится о необходимости обеспечить внесение в российское законодательство о налогах и сборах изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2030 года включительно возможности применения налоговой ставки НДС в размере 0% при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения.Нулевая ставка НДС для уже работающих гостиниц была введена 1 июля 2022 года. Первоначально данная мера должна была действовать до 30 июня 2027 года.
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россия, налог, владимир путин, поручение путина, нулевой ндс, гостиницы
РОССИЯ, НАЛОГ, Владимир Путин, поручение Путина, нулевой НДС, гостиницы
15:53 18.11.2024 (обновлено: 15:58 18.11.2024)
 
Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц

Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц до 31 декабря 2030 года

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Госдумой в срок до 1 апреля продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года. Соответствующее поручение по итогам совещания главы государства с членами кабмина разместили на сайте Кремля.
В поручении говорится о необходимости обеспечить внесение в российское законодательство о налогах и сборах изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2030 года включительно возможности применения налоговой ставки НДС в размере 0% при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения.
Нулевая ставка НДС для уже работающих гостиниц была введена 1 июля 2022 года. Первоначально данная мера должна была действовать до 30 июня 2027 года.
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РОССИЯНАЛОГВладимир Путинпоручение Путинанулевой НДСгостиницы
 
 
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