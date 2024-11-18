https://1prime.ru/20241118/nds-852893089.html
Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц
Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц - 18.11.2024, ПРАЙМ
Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Госдумой в срок до 1 апреля продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T15:53+0300
2024-11-18T15:53+0300
2024-11-18T15:58+0300
россия
налог
владимир путин
поручение путина
нулевой ндс
гостиницы
https://cdnn.1prime.ru/img/83566/95/835669547_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_13f25b053ac1523d54894bcaa7f98207.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Госдумой в срок до 1 апреля продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года. Соответствующее поручение по итогам совещания главы государства с членами кабмина разместили на сайте Кремля.В поручении говорится о необходимости обеспечить внесение в российское законодательство о налогах и сборах изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2030 года включительно возможности применения налоговой ставки НДС в размере 0% при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения.Нулевая ставка НДС для уже работающих гостиниц была введена 1 июля 2022 года. Первоначально данная мера должна была действовать до 30 июня 2027 года.
https://1prime.ru/20241105/biznes-852611519.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83566/95/835669547_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_9536522d03cfbc601b58b18fabad227b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, налог, владимир путин, поручение путина, нулевой ндс, гостиницы
РОССИЯ, НАЛОГ, Владимир Путин, поручение Путина, нулевой НДС, гостиницы
Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц
Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц до 31 декабря 2030 года
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Госдумой в срок до 1 апреля продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года. Соответствующее поручение по итогам совещания главы государства с членами кабмина разместили на сайте Кремля.
В поручении говорится о необходимости обеспечить внесение в российское законодательство о налогах и сборах изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2030 года включительно возможности применения налоговой ставки НДС в размере 0% при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения.
Нулевая ставка НДС для уже работающих гостиниц была введена 1 июля 2022 года. Первоначально данная мера должна была действовать до 30 июня 2027 года.
РБК: микробизнесу на "упрощенке" запретили добровольный НДС