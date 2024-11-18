https://1prime.ru/20241118/neft-852880759.html
РБК: Минфин предложил поднять налог на прибыль для "Транснефти"
РБК: Минфин предложил поднять налог на прибыль для "Транснефти" - 18.11.2024, ПРАЙМ
РБК: Минфин предложил поднять налог на прибыль для "Транснефти"
Министерство финансов России планирует изменить налогообложение, а также предлагает увеличить налог на прибыль для компании "Транснефть" с 20% до 40%, сообщает... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T09:29+0300
2024-11-18T09:29+0300
2024-11-18T09:29+0300
экономика
россия
минфин
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Министерство финансов России планирует изменить налогообложение, а также предлагает увеличить налог на прибыль для компании "Транснефть" с 20% до 40%, сообщает РБК."Среди предложений, которые в ближайшее время направят в Госдуму, увеличение ставки налога на прибыль для "Транснефти" до 40%, обновленный расчет налоговой котировки нефти Urals, обнуление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче трудноизвлекаемого газа на Ямале и меры поддержки нефтепереработки", - сообщает издание со ссылкой на источник близкий к правительству.Согласно финансовому отчету "Транснефти", прибыль компании упала до 97 миллиардов рублей, а налог на прибыль снизился на 59,1% до 18,1 миллиарда рублей. Хотя российское законодательство не предусматривает индивидуальных ставок налогообложения для отдельных компаний, оно может быть установлено для определенных категорий."Транснефть" может попасть под такую категорию как организация, владеющая системой магистральных нефтепроводов, заключили в издании.
https://1prime.ru/20241114/neft-852822905.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_35dd5c23166cf96f06e6851557405281.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минфин, нефть
Экономика, РОССИЯ, Минфин, Нефть
РБК: Минфин предложил поднять налог на прибыль для "Транснефти"
РБК: Минфин предложил поднять налог для "Транснефти" и изменить расчет Urals
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ.
Министерство финансов России планирует изменить налогообложение, а также предлагает увеличить налог на прибыль для компании "Транснефть" с 20% до 40%, сообщает
РБК.
"Среди предложений, которые в ближайшее время направят в Госдуму, увеличение ставки налога на прибыль для "Транснефти" до 40%, обновленный расчет налоговой котировки нефти Urals, обнуление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче трудноизвлекаемого газа на Ямале и меры поддержки нефтепереработки", - сообщает издание со ссылкой на источник близкий к правительству.
Согласно финансовому отчету "Транснефти", прибыль компании упала до 97 миллиардов рублей, а налог на прибыль снизился на 59,1% до 18,1 миллиарда рублей. Хотя российское законодательство не предусматривает индивидуальных ставок налогообложения для отдельных компаний, оно может быть установлено для определенных категорий.
"Транснефть" может попасть под такую категорию как организация, владеющая системой магистральных нефтепроводов, заключили в издании.
В Словакии выразили желание сохранить возможность получать нефть из России