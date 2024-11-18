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Стоимость нефти растет после снижения прошлой недели

Стоимость нефти растет после снижения прошлой недели - 18.11.2024, ПРАЙМ

Стоимость нефти растет после снижения прошлой недели

Мировые цены на нефть в понедельник днем поднимаются после снижения на прошлой неделе, рынки обращают внимание на перспективы спроса из Китая, следует из данных | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T15:02+0300

2024-11-18T15:02+0300

2024-11-18T15:02+0300

энергетика

нефть

brent

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем поднимаются после снижения на прошлой неделе, рынки обращают внимание на перспективы спроса из Китая, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 14.44 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,56% - до 71,44 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,51%, до 67,26 доллара. По итогам прошлой недели стоимость Brent сократилась на 3,8%, WTI – на 4,8%. Заметное снижение котировок наблюдалось в минувшие понедельник и пятницу, аналитики связывали динамику с укреплением доллара и с рисками профицита на нефтяном рынке. Трейдеры продолжают следить и за перспективами спроса из Китая. "Настроения рынка сдерживаются сохраняющимися опасениями вокруг слабого спроса в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти", - прокомментировала газете Wall Street Journal консультант по стратегии финансовых рынков Мария Агустина Патти (Maria Agustina Patti). Эксперт заявила, что китайские нефтеперерабатывающие заводы переработали на 4,6% меньше нефти в октябре по отношению к тому же периоду годом ранее. "Это подтверждает текущие проблемы, с которыми сталкивается восстановление экономики Китая", - отмечает аналитик.

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нефть, brent