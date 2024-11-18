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Продажи новостроек в Москве в ипотеку упали более чем вдвое

Продажи новостроек в Москве в ипотеку упали более чем вдвое - 18.11.2024, ПРАЙМ

Продажи новостроек в Москве в ипотеку упали более чем вдвое

Продажи новостроек в Москве в ипотеку с учетом нежилой недвижимости снизились в октябре 2024 года по сравнению с октябрем прошлого года на 58% - до 4,4 тысячи... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T09:44+0300

2024-11-18T09:44+0300

2024-11-18T09:44+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Продажи новостроек в Москве в ипотеку с учетом нежилой недвижимости снизились в октябре 2024 года по сравнению с октябрем прошлого года на 58% - до 4,4 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), относительно сентября показатель упал на 12%, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. По данным управления, доля зарегистрированных ДДУ с кредитами также уменьшилась. Почти 60% сделок в октябре оформлено за наличные средства, хотя в сентябре пропорция была практически равной. В сообщении отмечается, что в январе-октябре 2024 года Росреестром по Москве зарегистрировано 61,7 тысячи ДДУ с ипотекой, что на 19% меньше результата десяти месяцев 2023 года. Ранее Росреестр подсчитал, что за десять месяцев 2024 года в Москве всего зарегистрировано 100,8 тысячи ипотек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 13%.

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россия, москва, новостройки