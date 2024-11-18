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В ООН прокомментировали сообщения о разрешении Киеву бить вглубь России - 18.11.2024, ПРАЙМ
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В ООН прокомментировали сообщения о разрешении Киеву бить вглубь России
В ООН прокомментировали сообщения о разрешении Киеву бить вглубь России - 18.11.2024, ПРАЙМ
В ООН прокомментировали сообщения о разрешении Киеву бить вглубь России
В офисе генсека ООН призвали защитить гражданское население на фоне сообщений о предоставлении Вашингтоном разрешения Киеву бить ракетами дальнего радиуса... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T23:45+0300
2024-11-18T23:48+0300
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украина
ракетные удары
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ООН, 18 ноя – ПРАЙМ. В офисе генсека ООН призвали защитить гражданское население на фоне сообщений о предоставлении Вашингтоном разрешения Киеву бить ракетами дальнего радиуса действия вглубь российской территории. Об этом сообщил в ходе брифинга для журналистов официальный представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. Он отметил, что "все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились". Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.
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оон, россия, украина, ракетные удары
Политика, ООН, РОССИЯ, УКРАИНА, ракетные удары
23:45 18.11.2024 (обновлено: 23:48 18.11.2024)
 
В ООН прокомментировали сообщения о разрешении Киеву бить вглубь России

ООН призвала к защите гражданских на фоне разрешения на удары ВСУ вглубь России

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк# Здание ООН в Нью-Йорке
# Здание ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ООН, 18 ноя – ПРАЙМ. В офисе генсека ООН призвали защитить гражданское население на фоне сообщений о предоставлении Вашингтоном разрешения Киеву бить ракетами дальнего радиуса действия вглубь российской территории. Об этом сообщил в ходе брифинга для журналистов официальный представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
Он отметил, что "все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились".
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.
Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.
Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
Британия и Франция разрешили ВСУ бить только по Курской области, пишут СМИ
Вчера, 22:29
 
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