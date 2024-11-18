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"Окончательно разрушит": Володин предупредил об угрозе отношениям РФ и США
"Окончательно разрушит": Володин предупредил об угрозе отношениям РФ и США - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Окончательно разрушит": Володин предупредил об угрозе отношениям РФ и США
Решение действующего главы Белого дома Джо Байдена по использованию Киевом дальнобойных ракет для атаки российских территорий может привести к окончательному... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T16:43+0300
2024-11-18T16:43+0300
2024-11-18T16:43+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Решение действующего главы Белого дома Джо Байдена по использованию Киевом дальнобойных ракет для атаки российских территорий может привести к окончательному краху отношений Москвы и Вашингтона, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Володин также добавил, что разрешение на применение такого вида оружия вынудит российскую сторону ответить аналогичными мерами. "Как - это вопрос к министерству обороны. Но ясно, что ответ будет", - заключил он.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
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вячеслав володин, россия, сша, ракетные удары
Спецоперация на Украине, Вячеслав Володин, РОССИЯ, США, ракетные удары
"Окончательно разрушит": Володин предупредил об угрозе отношениям РФ и США
Володин: разрешение Байдена на удары Киева по РФ может разрушить отношения РФ и США
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Решение действующего главы Белого дома Джо Байдена по использованию Киевом дальнобойных ракет для атаки российских территорий может привести к окончательному краху отношений Москвы и Вашингтона, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Володин также добавил, что разрешение на применение такого вида оружия вынудит российскую сторону ответить аналогичными мерами. "Как - это вопрос к министерству обороны. Но ясно, что ответ будет", - заключил он.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
Володин пообещал ответ "новыми системами вооружений" на удары вглубь России