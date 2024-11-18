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Стали известны инфляционные ожидания россиян на год вперед
Стали известны инфляционные ожидания россиян на год вперед - 18.11.2024, ПРАЙМ
Стали известны инфляционные ожидания россиян на год вперед
Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в ноябре сохранились на уровне октября - 13,4%, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T16:58+0300
2024-11-18T16:58+0300
2024-11-18T17:03+0300
экономика
россия
инфляционные ожидания
россияне
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в ноябре сохранились на уровне октября - 13,4%, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России.Ранее - с декабря прошлого года по апрель текущего года - инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти: сначала на 0,7 процентного пункта, затем на 0,2 процентного пункта, в июле и августе повышение составило по 0,5 процентного пункта. В сентябре инфляционные ожидания снизились на 0,4 процентного пункта, а в октябре - повысились на 0,9 п.п.При этом наблюдаемая годовая инфляция в ноябре также сохранилась на уровне 15,3%, как и в октябре.
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россия, инфляционные ожидания, россияне
Экономика, РОССИЯ, инфляционные ожидания, россияне
Стали известны инфляционные ожидания россиян на год вперед
Опрос: инфляционные ожидания россиян на год вперед составили в ноябре 13,4%
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в ноябре сохранились на уровне октября - 13,4%, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России.
Ранее - с декабря прошлого года по апрель текущего года - инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти: сначала на 0,7 процентного пункта, затем на 0,2 процентного пункта, в июле и августе повышение составило по 0,5 процентного пункта. В сентябре инфляционные ожидания снизились на 0,4 процентного пункта, а в октябре - повысились на 0,9 п.п.
При этом наблюдаемая годовая инфляция в ноябре также сохранилась на уровне 15,3%, как и в октябре.
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