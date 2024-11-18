https://1prime.ru/20241118/pentagon-852896972.html

Пентагон отказался комментировать разрешение ВСУ на удары вглубь РФ

Пентагон отказался комментировать разрешение ВСУ на удары вглубь РФ - 18.11.2024, ПРАЙМ

Пентагон отказался комментировать разрешение ВСУ на удары вглубь РФ

Минобороны США на данный момент не может официально подтвердить разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, заявили в Пентагоне. | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T17:49+0300

2024-11-18T17:49+0300

2024-11-18T17:49+0300

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ракетные удары

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Минобороны США на данный момент не может официально подтвердить разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, заявили в Пентагоне. "На данный момент у нас нет комментария", - сообщил новостному агентству РИА Новости представитель ведомства. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.

https://1prime.ru/20241118/rakety-852894836.html

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пентагон, ракетные удары, украина