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Пентагон отказался комментировать разрешение ВСУ на удары вглубь РФ - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Пентагон отказался комментировать разрешение ВСУ на удары вглубь РФ
Пентагон отказался комментировать разрешение ВСУ на удары вглубь РФ - 18.11.2024, ПРАЙМ
Пентагон отказался комментировать разрешение ВСУ на удары вглубь РФ
Минобороны США на данный момент не может официально подтвердить разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, заявили в Пентагоне. | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T17:49+0300
2024-11-18T17:49+0300
политика
пентагон
ракетные удары
украина
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Минобороны США на данный момент не может официально подтвердить разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, заявили в Пентагоне. "На данный момент у нас нет комментария", - сообщил новостному агентству РИА Новости представитель ведомства. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
https://1prime.ru/20241118/rakety-852894836.html
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пентагон, ракетные удары, украина
Политика, Пентагон, ракетные удары, УКРАИНА
17:49 18.11.2024
 
Пентагон отказался комментировать разрешение ВСУ на удары вглубь РФ

В минобороны США не могут подтвердить разрешение ВСУ наносить дальние удары вглубь РФ

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© Фото : U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Минобороны США на данный момент не может официально подтвердить разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, заявили в Пентагоне.
"На данный момент у нас нет комментария", - сообщил новостному агентству РИА Новости представитель ведомства.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
Белый дом не подтвердил удары по РФ ракетами ATACMS, заявили в АНБ США
16:52
 
ПолитикаПентагонракетные ударыУКРАИНА
 
 
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