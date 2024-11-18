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В Кремле назвали отношения России и Абхазии приоритетом внешней политики - 18.11.2024, ПРАЙМ
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В Кремле назвали отношения России и Абхазии приоритетом внешней политики
В Кремле назвали отношения России и Абхазии приоритетом внешней политики - 18.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали отношения России и Абхазии приоритетом внешней политики
Отношения между Россией и Абхазией являются приоритетом внешней политики России, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T12:47+0300
2024-11-18T12:47+0300
политика
россия
абхазия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Отношения между Россией и Абхазией являются приоритетом внешней политики России, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков."Двусторонние отношения Россия-Абхазия - это очень важный приоритет нашей внешней политики", - отметил он в беседе с журналистами.По словам Пескова, Москва стремится к нормализации ситуации в Абхазии и желает, чтобы она оставалась в рамках конституции.Абхазская оппозиция в свою очередь требует ухода чиновников и силовых структур страны. Протесты в Абхазии начались из-за инвестиционного соглашения с Россией, которое, по мнению оппозиции, повлечет за собой рост цен на жилье и угрозы для малого и среднего бизнеса.Парламент должен был ратифицировать соглашение 15 ноября, но рассмотрение вопроса было перенесено. В ходе протестов оппозиция захватила правительственные здания в Сухуме и потребовала отставки президента Абхазии.
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россия, абхазия, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, Дмитрий Песков
12:47 18.11.2024
 
В Кремле назвали отношения России и Абхазии приоритетом внешней политики

Песков: отношения Москвы и Абхазии являются приоритетом внешней политики России

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Отношения между Россией и Абхазией являются приоритетом внешней политики России, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"Двусторонние отношения Россия-Абхазия - это очень важный приоритет нашей внешней политики", - отметил он в беседе с журналистами.
По словам Пескова, Москва стремится к нормализации ситуации в Абхазии и желает, чтобы она оставалась в рамках конституции.
Абхазская оппозиция в свою очередь требует ухода чиновников и силовых структур страны. Протесты в Абхазии начались из-за инвестиционного соглашения с Россией, которое, по мнению оппозиции, повлечет за собой рост цен на жилье и угрозы для малого и среднего бизнеса.
Парламент должен был ратифицировать соглашение 15 ноября, но рассмотрение вопроса было перенесено. В ходе протестов оппозиция захватила правительственные здания в Сухуме и потребовала отставки президента Абхазии.
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