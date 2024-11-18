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США опоздали с разрешением Украине бить вглубь России, заявили в МО Польши

США опоздали с разрешением Украине бить вглубь России, заявили в МО Польши - 18.11.2024, ПРАЙМ

США опоздали с разрешением Украине бить вглубь России, заявили в МО Польши

Соединенные Штаты опоздали с разрешением ВСУ наносить удары по целям на российской территории. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T15:37+0300

2024-11-18T15:37+0300

2024-11-18T15:37+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты опоздали с разрешением ВСУ наносить удары по целям на российской территории. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш."Я не думаю, чтобы это было переломным моментом. Это имело бы намного более сильный эффект, если бы это решение было принято раньше", - сказал глава оборонного ведомства в ответ на вопрос, не слишком ли поздно Вашингтон принял такое решение.Газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для ударов вглубь России, а первые удары вероятнее всего будут нанесены ракетами ATACMS. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что такое разрешение приведет к новому уровню напряженности.

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