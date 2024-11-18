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США опоздали с разрешением Украине бить вглубь России, заявили в МО Польши - 18.11.2024, ПРАЙМ
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США опоздали с разрешением Украине бить вглубь России, заявили в МО Польши
США опоздали с разрешением Украине бить вглубь России, заявили в МО Польши - 18.11.2024, ПРАЙМ
США опоздали с разрешением Украине бить вглубь России, заявили в МО Польши
Соединенные Штаты опоздали с разрешением ВСУ наносить удары по целям на российской территории. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T15:37+0300
2024-11-18T15:37+0300
политика
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты опоздали с разрешением ВСУ наносить удары по целям на российской территории. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш."Я не думаю, чтобы это было переломным моментом. Это имело бы намного более сильный эффект, если бы это решение было принято раньше", - сказал глава оборонного ведомства в ответ на вопрос, не слишком ли поздно Вашингтон принял такое решение.Газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для ударов вглубь России, а первые удары вероятнее всего будут нанесены ракетами ATACMS. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что такое разрешение приведет к новому уровню напряженности.
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польша, сша, россия
Политика, ПОЛЬША, США, РОССИЯ
15:37 18.11.2024
 
США опоздали с разрешением Украине бить вглубь России, заявили в МО Польши

Косиняк-Камыш: США опоздали с разрешением Украине бить вглубь России

© flickr.com / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© flickr.com / Terra Libera
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты опоздали с разрешением ВСУ наносить удары по целям на российской территории. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Я не думаю, чтобы это было переломным моментом. Это имело бы намного более сильный эффект, если бы это решение было принято раньше", - сказал глава оборонного ведомства в ответ на вопрос, не слишком ли поздно Вашингтон принял такое решение.
Газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для ударов вглубь России, а первые удары вероятнее всего будут нанесены ракетами ATACMS. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что такое разрешение приведет к новому уровню напряженности.
Пуск крылатой ракеты Оникс - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
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ПолитикаПОЛЬШАСШАРОССИЯ
 
 
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