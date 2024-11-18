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В России отметили значительный рост онлайн-продаж с начала года

В России отметили значительный рост онлайн-продаж с начала года - 18.11.2024, ПРАЙМ

В России отметили значительный рост онлайн-продаж с начала года

Онлайн-продажи товаров в РФ за 9 месяцев 2024 года выросли на 43%, до 6,2 триллиона рублей, основную часть составляют продажи в российских магазинах и... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T07:59+0300

2024-11-18T07:59+0300

2024-11-18T08:40+0300

онлайн-магазин

россия

акит

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Онлайн-продажи товаров в РФ за 9 месяцев 2024 года выросли на 43%, до 6,2 триллиона рублей, основную часть составляют продажи в российских магазинах и маркетплейсах, сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). "Объем интернет-торговли в России за 9 месяцев 2024 года составил 6,2 триллиона рублей. Это на 43% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом 97% от общего объема – это покупки в российских интернет-магазинах и на маркетплейсах, на трансграничную торговлю за указанный период приходится всего 3%", - сообщили в АКИТ. По объему продаж в текущем году лидируют такие категории товаров, как продукты питания, товары для дома и мебель, цифровая и бытовая техника, одежда и обувь, а также автозапчасти и автоаксессуары. Впервые с 2020 года товары для здоровья и красоты сместились на шестую строчку рейтинга. В общем обороте розничных продаж доля онлайн-торговли составила 15,4%, причем показатель различается от одной категории к другой. Например, в непродовольственной рознице на онлайн приходится 24,3% от общего оборота, а в продовольственном сегменте через интернет реализуется только 5,4% от общего объема продаж. В некоторых регионах показатель проникновения онлайн-торговли превышает общероссийские значения - это Чукотка, Магаданская область и Алтай. Также превышает общероссийскую доля интернет-продаж в Карачаево-Черкессии, на Камчатке, в Мурманской и Калужской областях и в Туве. Динамика роста, превышающая общероссийские показатели, отмечалась с января по сентябрь практически во всех федеральных округах, кроме Центрального. "Уже очевидно, что дальнейший рост интернет-торговли будет обеспечиваться за счет еще большего проникновения в регионы. Сейчас большинство городов-миллионников "завоеваны" всеми видами игроков, поэтому бизнес сконцентрировался на развитии региональной инфраструктуры. … В целом такая активность обеспечивает жителям всей России доступ к широчайшему ассортименту товаров, стимулирует экономическую активность локального бизнеса, перестраивая его на цифровые рельсы", - прокомментировал президент АКИТ Артем Соколов, его слова приводятся в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

онлайн-магазин, россия, акит