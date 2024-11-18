https://1prime.ru/20241118/prodazhi-852878131.html
В России отметили значительный рост онлайн-продаж с начала года
В России отметили значительный рост онлайн-продаж с начала года - 18.11.2024, ПРАЙМ
В России отметили значительный рост онлайн-продаж с начала года
Онлайн-продажи товаров в РФ за 9 месяцев 2024 года выросли на 43%, до 6,2 триллиона рублей, основную часть составляют продажи в российских магазинах и... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T07:59+0300
2024-11-18T07:59+0300
2024-11-18T08:40+0300
онлайн-магазин
россия
акит
https://cdnn.1prime.ru/img/83344/07/833440763_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_16bde4d99d9eb6027884fab8e31d7171.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Онлайн-продажи товаров в РФ за 9 месяцев 2024 года выросли на 43%, до 6,2 триллиона рублей, основную часть составляют продажи в российских магазинах и маркетплейсах, сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). "Объем интернет-торговли в России за 9 месяцев 2024 года составил 6,2 триллиона рублей. Это на 43% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом 97% от общего объема – это покупки в российских интернет-магазинах и на маркетплейсах, на трансграничную торговлю за указанный период приходится всего 3%", - сообщили в АКИТ. По объему продаж в текущем году лидируют такие категории товаров, как продукты питания, товары для дома и мебель, цифровая и бытовая техника, одежда и обувь, а также автозапчасти и автоаксессуары. Впервые с 2020 года товары для здоровья и красоты сместились на шестую строчку рейтинга. В общем обороте розничных продаж доля онлайн-торговли составила 15,4%, причем показатель различается от одной категории к другой. Например, в непродовольственной рознице на онлайн приходится 24,3% от общего оборота, а в продовольственном сегменте через интернет реализуется только 5,4% от общего объема продаж. В некоторых регионах показатель проникновения онлайн-торговли превышает общероссийские значения - это Чукотка, Магаданская область и Алтай. Также превышает общероссийскую доля интернет-продаж в Карачаево-Черкессии, на Камчатке, в Мурманской и Калужской областях и в Туве. Динамика роста, превышающая общероссийские показатели, отмечалась с января по сентябрь практически во всех федеральных округах, кроме Центрального. "Уже очевидно, что дальнейший рост интернет-торговли будет обеспечиваться за счет еще большего проникновения в регионы. Сейчас большинство городов-миллионников "завоеваны" всеми видами игроков, поэтому бизнес сконцентрировался на развитии региональной инфраструктуры. … В целом такая активность обеспечивает жителям всей России доступ к широчайшему ассортименту товаров, стимулирует экономическую активность локального бизнеса, перестраивая его на цифровые рельсы", - прокомментировал президент АКИТ Артем Соколов, его слова приводятся в сообщении.
https://1prime.ru/20241118/mandariny-852853649.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83344/07/833440763_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2d1df2dfbc423da5e9c2cd612eedf33c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
онлайн-магазин, россия, акит
онлайн-магазин, РОССИЯ, АКИТ
В России отметили значительный рост онлайн-продаж с начала года
АКИТ: онлайн-продажи товаров в РФ за 9 месяцев выросли на 43%, до 6,2 трлн рублей
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Онлайн-продажи товаров в РФ за 9 месяцев 2024 года выросли на 43%, до 6,2 триллиона рублей, основную часть составляют продажи в российских магазинах и маркетплейсах, сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
"Объем интернет-торговли в России за 9 месяцев 2024 года составил 6,2 триллиона рублей. Это на 43% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом 97% от общего объема – это покупки в российских интернет-магазинах и на маркетплейсах, на трансграничную торговлю за указанный период приходится всего 3%", - сообщили в АКИТ.
По объему продаж в текущем году лидируют такие категории товаров, как продукты питания, товары для дома и мебель, цифровая и бытовая техника, одежда и обувь, а также автозапчасти и автоаксессуары. Впервые с 2020 года товары для здоровья и красоты сместились на шестую строчку рейтинга.
В общем обороте розничных продаж доля онлайн-торговли составила 15,4%, причем показатель различается от одной категории к другой. Например, в непродовольственной рознице на онлайн приходится 24,3% от общего оборота, а в продовольственном сегменте через интернет реализуется только 5,4% от общего объема продаж.
Один популярный продукт может подешеветь прямо к Новому году
В некоторых регионах показатель проникновения онлайн-торговли превышает общероссийские значения - это Чукотка, Магаданская область и Алтай. Также превышает общероссийскую доля интернет-продаж в Карачаево-Черкессии, на Камчатке, в Мурманской и Калужской областях и в Туве. Динамика роста, превышающая общероссийские показатели, отмечалась с января по сентябрь практически во всех федеральных округах, кроме Центрального.
"Уже очевидно, что дальнейший рост интернет-торговли будет обеспечиваться за счет еще большего проникновения в регионы. Сейчас большинство городов-миллионников "завоеваны" всеми видами игроков, поэтому бизнес сконцентрировался на развитии региональной инфраструктуры. … В целом такая активность обеспечивает жителям всей России доступ к широчайшему ассортименту товаров, стимулирует экономическую активность локального бизнеса, перестраивая его на цифровые рельсы", - прокомментировал президент АКИТ Артем Соколов, его слова приводятся в сообщении.