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Могло быть хуже: насколько подорожают продукты в 2025 году

Могло быть хуже: насколько подорожают продукты в 2025 году - 18.11.2024, ПРАЙМ

Могло быть хуже: насколько подорожают продукты в 2025 году

Кризисные моменты, с которыми мы столкнулись в 2022 и 2023 годах, уходят в прошлое, и теперь мы видим, что экономика адаптировалась к санкционному давлению... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T08:00+0300

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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Кризисные моменты, с которыми мы столкнулись в 2022 и 2023 годах, уходят в прошлое, и теперь мы видим, что экономика адаптировалась к санкционному давлению. Меры поддержки, которые государство посчитало необходимыми, в основном уже реализованы.Наиболее подверженным колебаниям остается рынок продовольствия по некоторым локальным позициям. Однако сегодня мы наблюдаем, как начинают работать традиционные внутрирыночные механизмы и конкуренция, а также процессы импортозамещения.Это создает условия для стабильности и развития, и именно в данный момент традиционные рыночные механизмы начинают активно функционировать внутри страны.Ожидается, что в 2025 году цены на продукты в России могут вырасти на 8-12% по сравнению с 2024 годом. Например, согласно прогнозам, стоимость молока может увеличиться до 90 рублей за литр, что на 10-15% выше текущих значений.Мясные изделия также подвержены росту: говядина может достигнуть 700-800 рублей за килограмм (рост на 12%), а свинина — до 500-600 рублей за килограмм (рост на 10%).Кроме того, в случае дефицита импортных продуктов, таких как фрукты и овощи, цены могут вырасти на 15-20%. Например, стоимость картофеля может увеличиться до 40 рублей за килограмм, в то время как помидоры могут достичь 150 рублей за килограмм.Таким образом, успехи в области импортозамещения будут критически важны для стабилизации цен на продукты. Но, несмотря на эту работу, без значительного увеличения внутреннего производства растущий спрос и ограничения импорта могут привести к дальнейшему удорожанию продуктов питания в 2025 году.Автор - Артур Леер, вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК "Лекс Альянс"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Артур Леер https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1d/852493705_0:112:1008:1120_100x100_80_0_0_7ab28b99f7aa4e846f2a0eab63d83266.jpg

мнения аналитиков, продукты, цены на продукты