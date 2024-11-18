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Могло быть хуже: насколько подорожают продукты в 2025 году - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Могло быть хуже: насколько подорожают продукты в 2025 году
Могло быть хуже: насколько подорожают продукты в 2025 году - 18.11.2024, ПРАЙМ
Могло быть хуже: насколько подорожают продукты в 2025 году
Кризисные моменты, с которыми мы столкнулись в 2022 и 2023 годах, уходят в прошлое, и теперь мы видим, что экономика адаптировалась к санкционному давлению... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T08:00+0300
2024-11-18T08:00+0300
мнения аналитиков
продукты
цены на продукты
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852493862.jpg?1731906003
МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Кризисные моменты, с которыми мы столкнулись в 2022 и 2023 годах, уходят в прошлое, и теперь мы видим, что экономика адаптировалась к санкционному давлению. Меры поддержки, которые государство посчитало необходимыми, в основном уже реализованы.Наиболее подверженным колебаниям остается рынок продовольствия по некоторым локальным позициям. Однако сегодня мы наблюдаем, как начинают работать традиционные внутрирыночные механизмы и конкуренция, а также процессы импортозамещения.Это создает условия для стабильности и развития, и именно в данный момент традиционные рыночные механизмы начинают активно функционировать внутри страны.Ожидается, что в 2025 году цены на продукты в России могут вырасти на 8-12% по сравнению с 2024 годом. Например, согласно прогнозам, стоимость молока может увеличиться до 90 рублей за литр, что на 10-15% выше текущих значений.Мясные изделия также подвержены росту: говядина может достигнуть 700-800 рублей за килограмм (рост на 12%), а свинина — до 500-600 рублей за килограмм (рост на 10%).Кроме того, в случае дефицита импортных продуктов, таких как фрукты и овощи, цены могут вырасти на 15-20%. Например, стоимость картофеля может увеличиться до 40 рублей за килограмм, в то время как помидоры могут достичь 150 рублей за килограмм.Таким образом, успехи в области импортозамещения будут критически важны для стабилизации цен на продукты. Но, несмотря на эту работу, без значительного увеличения внутреннего производства растущий спрос и ограничения импорта могут привести к дальнейшему удорожанию продуктов питания в 2025 году.Автор - Артур Леер, вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК "Лекс Альянс"
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Артур Леер
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Артур Леер
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, продукты, цены на продукты
Мнения аналитиков, продукты, Цены на продукты
08:00 18.11.2024
 
Могло быть хуже: насколько подорожают продукты в 2025 году

Эксперт Леер: в 2025 году продукты подорожают на 8-12%, но могло быть и больше

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Артур Леер, вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК Лекс Альянс
Артур Леер
Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК "Лекс Альянс"
Все материалы
МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Кризисные моменты, с которыми мы столкнулись в 2022 и 2023 годах, уходят в прошлое, и теперь мы видим, что экономика адаптировалась к санкционному давлению. Меры поддержки, которые государство посчитало необходимыми, в основном уже реализованы.
Наиболее подверженным колебаниям остается рынок продовольствия по некоторым локальным позициям. Однако сегодня мы наблюдаем, как начинают работать традиционные внутрирыночные механизмы и конкуренция, а также процессы импортозамещения.
Это создает условия для стабильности и развития, и именно в данный момент традиционные рыночные механизмы начинают активно функционировать внутри страны.
Ожидается, что в 2025 году цены на продукты в России могут вырасти на 8-12% по сравнению с 2024 годом. Например, согласно прогнозам, стоимость молока может увеличиться до 90 рублей за литр, что на 10-15% выше текущих значений.
Мясные изделия также подвержены росту: говядина может достигнуть 700-800 рублей за килограмм (рост на 12%), а свинина — до 500-600 рублей за килограмм (рост на 10%).
Кроме того, в случае дефицита импортных продуктов, таких как фрукты и овощи, цены могут вырасти на 15-20%. Например, стоимость картофеля может увеличиться до 40 рублей за килограмм, в то время как помидоры могут достичь 150 рублей за килограмм.
Таким образом, успехи в области импортозамещения будут критически важны для стабилизации цен на продукты. Но, несмотря на эту работу, без значительного увеличения внутреннего производства растущий спрос и ограничения импорта могут привести к дальнейшему удорожанию продуктов питания в 2025 году.
Автор - Артур Леер, вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК "Лекс Альянс"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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