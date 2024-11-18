https://1prime.ru/20241118/rakety-852880218.html

"Последний шаг". На Западе сделали страшный прогноз после решения Байдена

"Последний шаг". На Западе сделали страшный прогноз после решения Байдена - 18.11.2024, ПРАЙМ

"Последний шаг". На Западе сделали страшный прогноз после решения Байдена

Россия непременно ответит на решение президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать американские и западное оружие дальнего радиуса действия для... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T09:11+0300

2024-11-18T09:11+0300

2024-11-18T09:19+0300

политика

россия

запад

ракетные удары

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия непременно ответит на решение президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать американские и западное оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по российской территории, заявил в аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз."Последний шаг идиотского режима Байдена на Украине — это эскалация, глупость и опасное краткосрочное мышление. Он не окажет никакого влияния на ход войны", — отметил он.Ранее газета New York Times сообщила, что Байден разрешил Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Согласно источникам, Франция и Великобритания также разрешили Украине использовать свое оружие дальнего действия для нанесения ударов по российской территории.Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают не просто возможность использования украинскими вооруженными силами западного оружия, но решают, стоит ли им напрямую вмешиваться в украинский конфликт.Путин также ранее выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что Россия прекратит огонь и согласится на переговоры после того, как украинские войска покинут новые российские регионы. Кроме того, Путин указал, что для мира необходимо, чтобы Киев отказался от намерений вступить в НАТО, провел демилитаризацию и денацификацию, а также принял нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

https://1prime.ru/20241118/udary-852879774.html

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россия, запад, ракетные удары