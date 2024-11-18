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Новые разочарования. СМИ раскрыли, что помешает Киеву использовать ATACMS - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Новые разочарования. СМИ раскрыли, что помешает Киеву использовать ATACMS
Новые разочарования. СМИ раскрыли, что помешает Киеву использовать ATACMS - 18.11.2024, ПРАЙМ
Новые разочарования. СМИ раскрыли, что помешает Киеву использовать ATACMS
Для координации ударов западными ракетами ATACMS по российским территориям ВСУ потребуется помощь западных военных, сообщает французское издание Le Figaro. | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T14:47+0300
2024-11-18T14:47+0300
политика
джо байден
украина
ракетные удары
россия
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Для координации ударов западными ракетами ATACMS по российским территориям ВСУ потребуется помощь западных военных, сообщает французское издание Le Figaro.Издание The New York Times ранее объявило, что администрация действующего американского президента Джо Байдена наконец санкционировала удары западным дальнобойным оружием вглубь российских территорий. Сообщается, что такое решение было принято из-за якобы присутствия на линии столкновения солдат из Северной Кореи.По заявлению автора статьи, последние версии полубаллистических ракет класса "земля – земля" ATACMS, которые киевский режим намерен использовать для атак на Курскую область, имеют дальность полета более 300 километров. Однако отставной генерал Шованси предупредил: использование оружия требует участия западных операторов. Кроме того, поражение важной для России цели может стать отправной точкой для еще большей эскалации конфликта.Читатели издания прокомментировали новые реалии:Taniotoshi: "Байден и лоббисты вокруг него показали всю свою токсичность";Gauloisrefractaires: "Применение ракет с большим радиусом действия ничего не изменит в российских возможностях перехвата, но только принесет новые разочарования";anonyme: "Как это возможно, что президент США, которому нужно уже заниматься только текущими делами, принял такое решение?".Полный текст читайте на ИноСМИ
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джо байден, украина, ракетные удары, россия
Политика, Джо Байден, УКРАИНА, ракетные удары, РОССИЯ
14:47 18.11.2024
 
Новые разочарования. СМИ раскрыли, что помешает Киеву использовать ATACMS

Le Figaro: применение ракет ATACMS Украиной требует участия западных операторов

© Фото : Staff Sgt. Brittany MurphyЗапуск ракеты Minuteman III. Архивное фото
Запуск ракеты Minuteman III. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© Фото : Staff Sgt. Brittany Murphy
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Для координации ударов западными ракетами ATACMS по российским территориям ВСУ потребуется помощь западных военных, сообщает французское издание Le Figaro.
Издание The New York Times ранее объявило, что администрация действующего американского президента Джо Байдена наконец санкционировала удары западным дальнобойным оружием вглубь российских территорий. Сообщается, что такое решение было принято из-за якобы присутствия на линии столкновения солдат из Северной Кореи.
По заявлению автора статьи, последние версии полубаллистических ракет класса "земля – земля" ATACMS, которые киевский режим намерен использовать для атак на Курскую область, имеют дальность полета более 300 километров. Однако отставной генерал Шованси предупредил: использование оружия требует участия западных операторов. Кроме того, поражение важной для России цели может стать отправной точкой для еще большей эскалации конфликта.
Читатели издания прокомментировали новые реалии:
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
"Валяет дурака": Медведчук объяснил, как Зеленский хочет обмануть Трампа
14:13
Taniotoshi: "Байден и лоббисты вокруг него показали всю свою токсичность";
Gauloisrefractaires: "Применение ракет с большим радиусом действия ничего не изменит в российских возможностях перехвата, но только принесет новые разочарования";
anonyme: "Как это возможно, что президент США, которому нужно уже заниматься только текущими делами, принял такое решение?".
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ПолитикаДжо БайденУКРАИНАракетные ударыРОССИЯ
 
 
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