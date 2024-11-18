https://1prime.ru/20241118/rakety-852890568.html

Новые разочарования. СМИ раскрыли, что помешает Киеву использовать ATACMS

Новые разочарования. СМИ раскрыли, что помешает Киеву использовать ATACMS - 18.11.2024, ПРАЙМ

Новые разочарования. СМИ раскрыли, что помешает Киеву использовать ATACMS

Для координации ударов западными ракетами ATACMS по российским территориям ВСУ потребуется помощь западных военных, сообщает французское издание Le Figaro. | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T14:47+0300

2024-11-18T14:47+0300

2024-11-18T14:47+0300

политика

джо байден

украина

ракетные удары

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848915428_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_83043e429e010adff529f0b39b87c5c6.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Для координации ударов западными ракетами ATACMS по российским территориям ВСУ потребуется помощь западных военных, сообщает французское издание Le Figaro.Издание The New York Times ранее объявило, что администрация действующего американского президента Джо Байдена наконец санкционировала удары западным дальнобойным оружием вглубь российских территорий. Сообщается, что такое решение было принято из-за якобы присутствия на линии столкновения солдат из Северной Кореи.По заявлению автора статьи, последние версии полубаллистических ракет класса "земля – земля" ATACMS, которые киевский режим намерен использовать для атак на Курскую область, имеют дальность полета более 300 километров. Однако отставной генерал Шованси предупредил: использование оружия требует участия западных операторов. Кроме того, поражение важной для России цели может стать отправной точкой для еще большей эскалации конфликта.Читатели издания прокомментировали новые реалии:Taniotoshi: "Байден и лоббисты вокруг него показали всю свою токсичность";Gauloisrefractaires: "Применение ракет с большим радиусом действия ничего не изменит в российских возможностях перехвата, но только принесет новые разочарования";anonyme: "Как это возможно, что президент США, которому нужно уже заниматься только текущими делами, принял такое решение?".Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20241118/zelenskiy-852889232.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

джо байден, украина, ракетные удары, россия