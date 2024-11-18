https://1prime.ru/20241118/rakety-852896133.html

СМИ: США рассчитывают на применение Киевом ракет ATACMS в Курской области

СМИ: США рассчитывают на применение Киевом ракет ATACMS в Курской области - 18.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: США рассчитывают на применение Киевом ракет ATACMS в Курской области

Администрация действующего американского президента Джо Байдена ожидает, что Киев будет использовать поставленные дальнобойные ракеты ATACMS "преимущественно... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T17:56+0300

2024-11-18T17:56+0300

2024-11-18T17:56+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Администрация действующего американского президента Джо Байдена ожидает, что Киев будет использовать поставленные дальнобойные ракеты ATACMS "преимущественно для ударов по российским объектам в Курской области", сообщило агентство CNN со ссылкой на неназванного чиновника.Источник рассказал, что факт разрешения до сих пор остается без официальных подтверждений со стороны Белого дома, однако Курская область, на территории которой находятся украинские подразделения, станет ключевой целью для их применения.Институт изучения войны, который связывают с семьей Виктории Нуланд, экс-замгоссекретаря Штатов, заявлял, что в зоне досягаемости указанных ракет находятся до 250 российских военных объектов. CNN со ссылкой на опрошенных экспертов утверждает, что применение такого оружия значительно повлияет на ход боевых действий.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.

https://1prime.ru/20241118/pentagon-852896972.html

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ракеты atacms, сша