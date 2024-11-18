Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США рассчитывают на применение Киевом ракет ATACMS в Курской области - 18.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241118/rakety-852896133.html
СМИ: США рассчитывают на применение Киевом ракет ATACMS в Курской области
СМИ: США рассчитывают на применение Киевом ракет ATACMS в Курской области - 18.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: США рассчитывают на применение Киевом ракет ATACMS в Курской области
Администрация действующего американского президента Джо Байдена ожидает, что Киев будет использовать поставленные дальнобойные ракеты ATACMS "преимущественно... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T17:56+0300
2024-11-18T17:56+0300
вооружения
ракеты atacms
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_b5931d66aa7a02b34c1f456078a94244.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Администрация действующего американского президента Джо Байдена ожидает, что Киев будет использовать поставленные дальнобойные ракеты ATACMS "преимущественно для ударов по российским объектам в Курской области", сообщило агентство CNN со ссылкой на неназванного чиновника.Источник рассказал, что факт разрешения до сих пор остается без официальных подтверждений со стороны Белого дома, однако Курская область, на территории которой находятся украинские подразделения, станет ключевой целью для их применения.Институт изучения войны, который связывают с семьей Виктории Нуланд, экс-замгоссекретаря Штатов, заявлял, что в зоне досягаемости указанных ракет находятся до 250 российских военных объектов. CNN со ссылкой на опрошенных экспертов утверждает, что применение такого оружия значительно повлияет на ход боевых действий.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
https://1prime.ru/20241118/pentagon-852896972.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_104:0:2379:1706_1920x0_80_0_0_61f6e862f4f122108a4617267a89cf6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ракеты atacms, сша
Вооружения, ракеты ATACMS, США
17:56 18.11.2024
 
СМИ: США рассчитывают на применение Киевом ракет ATACMS в Курской области

CNN: США исходят из того, что Киев применит ракеты "преимущественно в Курской области"

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© Фото : Public domain/John Hamilton
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Администрация действующего американского президента Джо Байдена ожидает, что Киев будет использовать поставленные дальнобойные ракеты ATACMS "преимущественно для ударов по российским объектам в Курской области", сообщило агентство CNN со ссылкой на неназванного чиновника.
Источник рассказал, что факт разрешения до сих пор остается без официальных подтверждений со стороны Белого дома, однако Курская область, на территории которой находятся украинские подразделения, станет ключевой целью для их применения.
Институт изучения войны, который связывают с семьей Виктории Нуланд, экс-замгоссекретаря Штатов, заявлял, что в зоне досягаемости указанных ракет находятся до 250 российских военных объектов. CNN со ссылкой на опрошенных экспертов утверждает, что применение такого оружия значительно повлияет на ход боевых действий.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
Пентагон отказался комментировать разрешение ВСУ на удары вглубь РФ
17:49
 
Вооруженияракеты ATACMSСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала