https://1prime.ru/20241118/razreshenie-852892697.html

"Ничего не поможет". На Западе оценили разрешение Киеву бить вглубь России

"Ничего не поможет". На Западе оценили разрешение Киеву бить вглубь России - 18.11.2024, ПРАЙМ

"Ничего не поможет". На Западе оценили разрешение Киеву бить вглубь России

Принятое Вашингтоном решение позволить украинским войскам наносить удары вглубь российской территории ракетами ATACMS не поможет Киеву изменить ход конфликта,... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T15:46+0300

2024-11-18T15:46+0300

2024-11-18T15:46+0300

политика

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всу

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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Принятое Вашингтоном решение позволить украинским войскам наносить удары вглубь российской территории ракетами ATACMS не поможет Киеву изменить ход конфликта, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube."Но каким бы ни было это решение, ничего не поможет ситуации, <…> оно не изменит и не улучшит положение Украины в целом", — сказал он.Меркурис добавил, что разрешение Вашингтона не повлияет на итог конфликта, но может стать причиной для еще большего повышения уровня эскалации.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что президент страны Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.

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сша, украина, всу, ракетные удары, россия