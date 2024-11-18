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"Ничего не поможет". На Западе оценили разрешение Киеву бить вглубь России - 18.11.2024, ПРАЙМ
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"Ничего не поможет". На Западе оценили разрешение Киеву бить вглубь России
"Ничего не поможет". На Западе оценили разрешение Киеву бить вглубь России - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Ничего не поможет". На Западе оценили разрешение Киеву бить вглубь России
Принятое Вашингтоном решение позволить украинским войскам наносить удары вглубь российской территории ракетами ATACMS не поможет Киеву изменить ход конфликта,... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T15:46+0300
2024-11-18T15:46+0300
политика
сша
украина
всу
ракетные удары
россия
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Принятое Вашингтоном решение позволить украинским войскам наносить удары вглубь российской территории ракетами ATACMS не поможет Киеву изменить ход конфликта, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube."Но каким бы ни было это решение, ничего не поможет ситуации, &lt;…&gt; оно не изменит и не улучшит положение Украины в целом", — сказал он.Меркурис добавил, что разрешение Вашингтона не повлияет на итог конфликта, но может стать причиной для еще большего повышения уровня эскалации.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что президент страны Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.
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сша, украина, всу, ракетные удары, россия
Политика, США, УКРАИНА, ВСУ, ракетные удары, РОССИЯ
15:46 18.11.2024
 
"Ничего не поможет". На Западе оценили разрешение Киеву бить вглубь России

Меркурис: разрешение США бить вглубь России не поможет Киеву изменить положение

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Принятое Вашингтоном решение позволить украинским войскам наносить удары вглубь российской территории ракетами ATACMS не поможет Киеву изменить ход конфликта, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.
"Но каким бы ни было это решение, ничего не поможет ситуации, <…> оно не изменит и не улучшит положение Украины в целом", — сказал он.
Меркурис добавил, что разрешение Вашингтона не повлияет на итог конфликта, но может стать причиной для еще большего повышения уровня эскалации.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что президент страны Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
США опоздали с разрешением Украине бить вглубь России, заявили в МО Польши
15:37
 
ПолитикаСШАУКРАИНАВСУракетные ударыРОССИЯ
 
 
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