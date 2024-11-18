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Украина не получала разрешения на удары вглубь РФ Storm Shadow, пишут СМИ

Украина не получала разрешения на удары вглубь РФ Storm Shadow, пишут СМИ - 18.11.2024, ПРАЙМ

Украина не получала разрешения на удары вглубь РФ Storm Shadow, пишут СМИ

Украине еще не предоставили разрешение наносить удары по российской территории британскими ракетами Storm Shadow, сообщило британское издание Sun со ссылкой на... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T19:05+0300

2024-11-18T19:05+0300

2024-11-18T19:05+0300

политика

великобритания

поддержка украины

storm shadow

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Украине еще не предоставили разрешение наносить удары по российской территории британскими ракетами Storm Shadow, сообщило британское издание Sun со ссылкой на многочисленные источники. "Украине по-прежнему запрещено использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России", — говорится в сообщении. Также отмечается, что Вашингтон продолжает блокировать применение британских ракет, несмотря на то, что разрешил использовать собственные системы ATACMS для нанесения ограниченных ударов вглубь российской территории. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.

https://1prime.ru/20241118/rakety-852896133.html

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великобритания, поддержка украины, storm shadow