https://1prime.ru/20241118/rezident-852878661.html

Wildberries стала резидентом ТОР "Амурская"

Wildberries стала резидентом ТОР "Амурская" - 18.11.2024, ПРАЙМ

Wildberries стала резидентом ТОР "Амурская"

Компания Wildberries стала резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" и построит логистический склад площадью 120 тысяч квадратных метров на... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T08:14+0300

2024-11-18T08:14+0300

2024-11-18T08:14+0300

wildberries

тор "амурская"

https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_659a79a94002609a22d999b5bc105c55.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя – ПРАЙМ. Компания Wildberries стала резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" и построит логистический склад площадью 120 тысяч квадратных метров на площадке "Ровное" в Приамурье, сообщает Корпорация по развитию Дальнего Востока. "Объединенная компания Wildberries и Russ подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) об осуществлении деятельности на территории опережающего развития (ТОР) "Амурская". Компания получила статус резидента ТОР "Амурская". В рамках сотрудничества Wildberries реализует инвестиционный проект по строительству складского комплекса на инвестиционной площадке "Ровное" ТОР "Амурская" Благовещенского муниципального округа Амурской области. Площадь объекта составит более 120 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Проектная мощность комплекса составит 40 миллионов операций хранения в год и 400 миллионов операций транспортной обработки товаров в год. Новый логистический объект обеспечит занятость более 5 тысяч жителей региона, а продавцы смогут снижать затраты на логистику до других объектов, добавили в корпорации. "Ежегодный рост количества заказов во всех регионах нашего присутствия способствовал мощному развитию нашей логистической инфраструктуры. В связи с этим мы развиваем современные складские объекты в регионах Российской Федерации, чтобы обеспечить доступную и оперативную доставку товаров нашим покупателям. Действующий в Амурской области преференциальный режим поможет повысить финансово-экономическую эффективность нашего проекта и реализовать его в намеченные сроки", — приводятся в сообщении слова основателя Wildberries, главы ООО "РВБ" (объединенной компании Wildberries и Russ) Татьяны Ким. КРДВ и объединенная компания Wildberries и Russ на ВЭФ-2024 заключили соглашение об оказании предпринимателям нефинансовой поддержки при реализации бизнес-инициатив – они получают информацию о возможности получения статуса компаний-резидентов преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики и использовании предусмотренных законодательством мер поддержки. Логистические центры по соглашению с КРДВ при поддержке режима ТОР объединенная компания Wildberries и Russ создает также в Приморском и Забайкальском краях.

https://1prime.ru/20241118/prodazhi-852878131.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries, тор "амурская"