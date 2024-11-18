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Wildberries стала резидентом ТОР "Амурская" - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Wildberries стала резидентом ТОР "Амурская"
Wildberries стала резидентом ТОР "Амурская" - 18.11.2024, ПРАЙМ
Wildberries стала резидентом ТОР "Амурская"
Компания Wildberries стала резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" и построит логистический склад площадью 120 тысяч квадратных метров на... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T08:14+0300
2024-11-18T08:14+0300
wildberries
тор "амурская"
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя – ПРАЙМ. Компания Wildberries стала резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" и построит логистический склад площадью 120 тысяч квадратных метров на площадке "Ровное" в Приамурье, сообщает Корпорация по развитию Дальнего Востока. "Объединенная компания Wildberries и Russ подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) об осуществлении деятельности на территории опережающего развития (ТОР) "Амурская". Компания получила статус резидента ТОР "Амурская". В рамках сотрудничества Wildberries реализует инвестиционный проект по строительству складского комплекса на инвестиционной площадке "Ровное" ТОР "Амурская" Благовещенского муниципального округа Амурской области. Площадь объекта составит более 120 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Проектная мощность комплекса составит 40 миллионов операций хранения в год и 400 миллионов операций транспортной обработки товаров в год. Новый логистический объект обеспечит занятость более 5 тысяч жителей региона, а продавцы смогут снижать затраты на логистику до других объектов, добавили в корпорации. "Ежегодный рост количества заказов во всех регионах нашего присутствия способствовал мощному развитию нашей логистической инфраструктуры. В связи с этим мы развиваем современные складские объекты в регионах Российской Федерации, чтобы обеспечить доступную и оперативную доставку товаров нашим покупателям. Действующий в Амурской области преференциальный режим поможет повысить финансово-экономическую эффективность нашего проекта и реализовать его в намеченные сроки", — приводятся в сообщении слова основателя Wildberries, главы ООО "РВБ" (объединенной компании Wildberries и Russ) Татьяны Ким. КРДВ и объединенная компания Wildberries и Russ на ВЭФ-2024 заключили соглашение об оказании предпринимателям нефинансовой поддержки при реализации бизнес-инициатив – они получают информацию о возможности получения статуса компаний-резидентов преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики и использовании предусмотренных законодательством мер поддержки. Логистические центры по соглашению с КРДВ при поддержке режима ТОР объединенная компания Wildberries и Russ создает также в Приморском и Забайкальском краях.
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wildberries, тор "амурская"
Wildberries, ТОР "Амурская"
08:14 18.11.2024
 
Wildberries стала резидентом ТОР "Амурская"

Wildberries построит логистический склад в Приамурье

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя – ПРАЙМ. Компания Wildberries стала резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" и построит логистический склад площадью 120 тысяч квадратных метров на площадке "Ровное" в Приамурье, сообщает Корпорация по развитию Дальнего Востока.
"Объединенная компания Wildberries и Russ подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) об осуществлении деятельности на территории опережающего развития (ТОР) "Амурская". Компания получила статус резидента ТОР "Амурская". В рамках сотрудничества Wildberries реализует инвестиционный проект по строительству складского комплекса на инвестиционной площадке "Ровное" ТОР "Амурская" Благовещенского муниципального округа Амурской области. Площадь объекта составит более 120 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Проектная мощность комплекса составит 40 миллионов операций хранения в год и 400 миллионов операций транспортной обработки товаров в год. Новый логистический объект обеспечит занятость более 5 тысяч жителей региона, а продавцы смогут снижать затраты на логистику до других объектов, добавили в корпорации.
"Ежегодный рост количества заказов во всех регионах нашего присутствия способствовал мощному развитию нашей логистической инфраструктуры. В связи с этим мы развиваем современные складские объекты в регионах Российской Федерации, чтобы обеспечить доступную и оперативную доставку товаров нашим покупателям. Действующий в Амурской области преференциальный режим поможет повысить финансово-экономическую эффективность нашего проекта и реализовать его в намеченные сроки", — приводятся в сообщении слова основателя Wildberries, главы ООО "РВБ" (объединенной компании Wildberries и Russ) Татьяны Ким.
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КРДВ и объединенная компания Wildberries и Russ на ВЭФ-2024 заключили соглашение об оказании предпринимателям нефинансовой поддержки при реализации бизнес-инициатив – они получают информацию о возможности получения статуса компаний-резидентов преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики и использовании предусмотренных законодательством мер поддержки.
Логистические центры по соглашению с КРДВ при поддержке режима ТОР объединенная компания Wildberries и Russ создает также в Приморском и Забайкальском краях.
 
WildberriesТОР "Амурская"
 
 
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