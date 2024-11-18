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Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса из России
Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса из России - 18.11.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса из России
Минсельхоз предлагает продлить на первое полугодие следующего года запрет на вывоз из России риса и крупы из него, за исключением семян для посева, проект... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T16:55+0300
2024-11-18T16:55+0300
2024-11-18T17:26+0300
минсельхоз
рис
экспорт
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минсельхоз предлагает продлить на первое полугодие следующего года запрет на вывоз из России риса и крупы из него, за исключением семян для посева, проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Установить с 1 января по 30 июня 2025 г. включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза), за исключением семян риса для посева (код 1006 10 100 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза), и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее – рис) из Российской Федерации", - говорится в проекте постановления.В пояснительной записке к проекту отмечается, что производство риса-сырца в РФ ежегодно растет и составляет порядка 1 миллиона тонн. В этом году производство риса оценивается в 1,158 миллиона тонн против 1,066 миллиона тонн в 2023 году, производство крупы - в 579,2 тысячи тонн (626 тысяч тонн в 2023)."Принимаемые меры позволяют не допустить возникновения дефицита на внутреннем рынке и обеспечивают стабильность ценовой ситуации. Тем не менее, профицита, доступного для направления на экспорт, по мнению Минсельхоза России, в настоящий момент не наблюдается, что подтверждается стабильной динамикой запасов и цен", - добавляется в документе.В то же время, по данным министерства, ситуация с семенами риса для посева в настоящий момент "стабильна и не требует дополнительного регулирования". "С учетом запросов со стороны государств-партнеров о поставках посевного материала, считаем возможным исключить семена риса из-под действия временного запрета", - отмечается в пояснительной записке.Временное ограничение на экспорт риса и рисовой крупы было введено в 2022 году в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле и затоплением посевных площадей в Краснодарском крае (основный регион-производитель риса, производит более 60% от общего объема), а затем продлевалось до 31 декабря 2024 года включительно.
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минсельхоз, рис, экспорт
Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса из России
Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса за исключением семян до лета 2025 года
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минсельхоз предлагает продлить на первое полугодие следующего года запрет на вывоз из России риса и крупы из него, за исключением семян для посева, проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить с 1 января по 30 июня 2025 г. включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза), за исключением семян риса для посева (код 1006 10 100 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза), и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее – рис) из Российской Федерации", - говорится в проекте постановления.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что производство риса-сырца в РФ ежегодно растет и составляет порядка 1 миллиона тонн. В этом году производство риса оценивается в 1,158 миллиона тонн против 1,066 миллиона тонн в 2023 году, производство крупы - в 579,2 тысячи тонн (626 тысяч тонн в 2023).
"Принимаемые меры позволяют не допустить возникновения дефицита на внутреннем рынке и обеспечивают стабильность ценовой ситуации. Тем не менее, профицита, доступного для направления на экспорт, по мнению Минсельхоза России, в настоящий момент не наблюдается, что подтверждается стабильной динамикой запасов и цен", - добавляется в документе.
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В то же время, по данным министерства, ситуация с семенами риса для посева в настоящий момент "стабильна и не требует дополнительного регулирования". "С учетом запросов со стороны государств-партнеров о поставках посевного материала, считаем возможным исключить семена риса из-под действия временного запрета", - отмечается в пояснительной записке.
Временное ограничение на экспорт риса и рисовой крупы было введено в 2022 году в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле и затоплением посевных площадей в Краснодарском крае (основный регион-производитель риса, производит более 60% от общего объема), а затем продлевалось до 31 декабря 2024 года включительно.