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"Мегафон" отменит наценки на связь в Крыму и Севастополе - 18.11.2024, ПРАЙМ
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"Мегафон" отменит наценки на связь в Крыму и Севастополе
"Мегафон" отменит наценки на связь в Крыму и Севастополе - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Мегафон" отменит наценки на связь в Крыму и Севастополе
"Мегафон" исполнил предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по отмене наценки на связь в Крыму и Севастополе, компания отменит роуминг до 28... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T10:10+0300
2024-11-18T10:19+0300
мегафон
крым
севастополь
роуминг
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Мегафон" исполнил предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по отмене наценки на связь в Крыму и Севастополе, компания отменит роуминг до 28 февраля 2025 года, заявили в ведомстве. В конце октября служба предписала операторам МТС и "Мегафон" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. "Мегафон" исполнил предписание ФАС России. … Сотовый оператор представил в ФАС России письмо об исполнении предписания по отмене наценки за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе. … Компания отменит роуминг не позднее 28 февраля 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что ведомство посчитало срок реализации технически обусловленным. Там объяснили, что во время пребывания абонентов на территории Крыма и Севастополя минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана. Ведомство напомнило, что ранее, в октябре, аналогичное предписание исполнил сотовый оператор "Т2 Мобайл", а "Билайн" сообщил о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года, поэтому оператору предписание не выдавалось.
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мегафон, крым, севастополь, роуминг
Мегафон, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, роуминг
10:10 18.11.2024 (обновлено: 10:19 18.11.2024)
 
"Мегафон" отменит наценки на связь в Крыму и Севастополе

"Мегафон" исполнил предписание ФАС РФ по отмене наценки на связь в Крыму

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска оператора мобильной связи "Мегафон"
Вывеска оператора мобильной связи Мегафон - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Мегафон" исполнил предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по отмене наценки на связь в Крыму и Севастополе, компания отменит роуминг до 28 февраля 2025 года, заявили в ведомстве.
В конце октября служба предписала операторам МТС и "Мегафон" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму.
"Мегафон" исполнил предписание ФАС России. … Сотовый оператор представил в ФАС России письмо об исполнении предписания по отмене наценки за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе. … Компания отменит роуминг не позднее 28 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство посчитало срок реализации технически обусловленным.
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Там объяснили, что во время пребывания абонентов на территории Крыма и Севастополя минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана.
Ведомство напомнило, что ранее, в октябре, аналогичное предписание исполнил сотовый оператор "Т2 Мобайл", а "Билайн" сообщил о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года, поэтому оператору предписание не выдавалось.
 
МегафонКРЫМСЕВАСТОПОЛЬроуминг
 
 
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