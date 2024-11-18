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"Мегафон" отменит наценки на связь в Крыму и Севастополе

"Мегафон" отменит наценки на связь в Крыму и Севастополе - 18.11.2024, ПРАЙМ

"Мегафон" отменит наценки на связь в Крыму и Севастополе

"Мегафон" исполнил предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по отмене наценки на связь в Крыму и Севастополе, компания отменит роуминг до 28... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T10:10+0300

2024-11-18T10:10+0300

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мегафон

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севастополь

роуминг

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Мегафон" исполнил предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по отмене наценки на связь в Крыму и Севастополе, компания отменит роуминг до 28 февраля 2025 года, заявили в ведомстве. В конце октября служба предписала операторам МТС и "Мегафон" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. "Мегафон" исполнил предписание ФАС России. … Сотовый оператор представил в ФАС России письмо об исполнении предписания по отмене наценки за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе. … Компания отменит роуминг не позднее 28 февраля 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что ведомство посчитало срок реализации технически обусловленным. Там объяснили, что во время пребывания абонентов на территории Крыма и Севастополя минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана. Ведомство напомнило, что ранее, в октябре, аналогичное предписание исполнил сотовый оператор "Т2 Мобайл", а "Билайн" сообщил о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года, поэтому оператору предписание не выдавалось.

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мегафон, крым, севастополь, роуминг