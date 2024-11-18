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Рынок подрос, но испытания впереди - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Рынок подрос, но испытания впереди
Рынок подрос, но испытания впереди - 18.11.2024, ПРАЙМ
Рынок подрос, но испытания впереди
Индекс МосБиржи в моменте прокалывал 2700 п., но ожидаемо удержался, а по итогам пятничной вечерки уже был выше 2748 п., или почти +2% со дна. Техническая опора | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T09:45+0300
2024-11-18T09:45+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в моменте прокалывал 2700 п., но ожидаемо удержался, а по итогам пятничной вечерки уже был выше 2748 п., или почти +2% со дна. Техническая опора отработана, а фундаментальным фактором улучшения сентимента стал звонок главы Германии нашему президенту — участники рынка воодушевились. Правда, сегодня рынку предстоит учесть фактор ужесточения риторики со стороны США, Великобритании и Франции.Надеемся, что отвоеванные технические поддержки не будут сданы, а индекс МосБиржи быстро переварит негатив и двинет еще выше. Ориентир — возврат бенчмарка до конца осени на 2800 п.Сильнее рынка — акции РУСАЛа (+7,4%), курс взлетел на максимумы за 4 месяца, почти к 40 руб. Причина — ралли на рынке металлов на фоне обнуления льгот на экспорт из КНР, а корреляция цены алюминия (+7% в пятницу) и акций производителя — высокая.Рубль сначала обновлял годовые минимумы, фьючерсы на доллар улетали за 100, контракты на евро были дороже 105, а биржевой юань CNY/RUB запрыгивал на 13,85. Но по итогам сессии рубль отбил все потери. Технически есть разворотный сигнал на дальнейшую коррекцию инвалют, правда, вновь возникшие геополитические угрозы могут помешать быстрому локальному восстановлению рубля.
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Михаил Зельцер
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
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мнения аналитиков, рынок
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок
09:45 18.11.2024
 

Рынок подрос, но испытания впереди

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в моменте прокалывал 2700 п., но ожидаемо удержался, а по итогам пятничной вечерки уже был выше 2748 п., или почти +2% со дна. Техническая опора отработана, а фундаментальным фактором улучшения сентимента стал звонок главы Германии нашему президенту — участники рынка воодушевились. Правда, сегодня рынку предстоит учесть фактор ужесточения риторики со стороны США, Великобритании и Франции.
Надеемся, что отвоеванные технические поддержки не будут сданы, а индекс МосБиржи быстро переварит негатив и двинет еще выше. Ориентир — возврат бенчмарка до конца осени на 2800 п.
Сильнее рынка — акции РУСАЛа (+7,4%), курс взлетел на максимумы за 4 месяца, почти к 40 руб. Причина — ралли на рынке металлов на фоне обнуления льгот на экспорт из КНР, а корреляция цены алюминия (+7% в пятницу) и акций производителя — высокая.
Рубль сначала обновлял годовые минимумы, фьючерсы на доллар улетали за 100, контракты на евро были дороже 105, а биржевой юань CNY/RUB запрыгивал на 13,85. Но по итогам сессии рубль отбил все потери. Технически есть разворотный сигнал на дальнейшую коррекцию инвалют, правда, вновь возникшие геополитические угрозы могут помешать быстрому локальному восстановлению рубля.

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