Рынок подрос, но испытания впереди

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в моменте прокалывал 2700 п., но ожидаемо удержался, а по итогам пятничной вечерки уже был выше 2748 п., или почти +2% со дна. Техническая опора отработана, а фундаментальным фактором улучшения сентимента стал звонок главы Германии нашему президенту — участники рынка воодушевились. Правда, сегодня рынку предстоит учесть фактор ужесточения риторики со стороны США, Великобритании и Франции.Надеемся, что отвоеванные технические поддержки не будут сданы, а индекс МосБиржи быстро переварит негатив и двинет еще выше. Ориентир — возврат бенчмарка до конца осени на 2800 п.Сильнее рынка — акции РУСАЛа (+7,4%), курс взлетел на максимумы за 4 месяца, почти к 40 руб. Причина — ралли на рынке металлов на фоне обнуления льгот на экспорт из КНР, а корреляция цены алюминия (+7% в пятницу) и акций производителя — высокая.Рубль сначала обновлял годовые минимумы, фьючерсы на доллар улетали за 100, контракты на евро были дороже 105, а биржевой юань CNY/RUB запрыгивал на 13,85. Но по итогам сессии рубль отбил все потери. Технически есть разворотный сигнал на дальнейшую коррекцию инвалют, правда, вновь возникшие геополитические угрозы могут помешать быстрому локальному восстановлению рубля.
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в моменте прокалывал 2700 п., но ожидаемо удержался, а по итогам пятничной вечерки уже был выше 2748 п., или почти +2% со дна. Техническая опора отработана, а фундаментальным фактором улучшения сентимента стал звонок главы Германии нашему президенту — участники рынка воодушевились. Правда, сегодня рынку предстоит учесть фактор ужесточения риторики со стороны США, Великобритании и Франции.
Надеемся, что отвоеванные технические поддержки не будут сданы, а индекс МосБиржи быстро переварит негатив и двинет еще выше. Ориентир — возврат бенчмарка до конца осени на 2800 п.
Сильнее рынка — акции РУСАЛа (+7,4%), курс взлетел на максимумы за 4 месяца, почти к 40 руб. Причина — ралли на рынке металлов на фоне обнуления льгот на экспорт из КНР, а корреляция цены алюминия (+7% в пятницу) и акций производителя — высокая.
Рубль сначала обновлял годовые минимумы, фьючерсы на доллар улетали за 100, контракты на евро были дороже 105, а биржевой юань CNY/RUB запрыгивал на 13,85. Но по итогам сессии рубль отбил все потери. Технически есть разворотный сигнал на дальнейшую коррекцию инвалют, правда, вновь возникшие геополитические угрозы могут помешать быстрому локальному восстановлению рубля.
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