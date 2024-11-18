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Российский рынок акций перешел к снижению в начале торгового дня
Российский рынок акций перешел к снижению в начале торгового дня - 18.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к снижению в начале торгового дня
Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника падает на 1,6%, следует из данных Московской биржи. | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T10:09+0300
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экономика
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника падает на 1,6%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижается на 1,6%, до 2 695,49 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,34%, до 900,77 пункта.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций перешел к снижению в начале торгового дня
Российский рынок акций снижается на 1,6% в начале торгового дня
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника падает на 1,6%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижается на 1,6%, до 2 695,49 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,34%, до 900,77 пункта.