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Российский рынок акций перешел к снижению в первые часы торгов

Российский рынок акций перешел к снижению в первые часы торгов - 18.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к снижению в первые часы торгов

Российский рынок акций демонстрирует снижение в первые часы торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T12:07+0300

2024-11-18T12:07+0300

2024-11-18T12:07+0300

экономика

россия

мосбиржа

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует снижение в первые часы торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.56 мск снижался на 0,87%, до 2 715,48 пункта. В частности, заметно теряют в цене бумаги "Транснефти" (-7%), ДВМП (-3,52%), "Газпрома" (-2,73%) и "Ростелекома" (-2,71%). При этом растут в цене акции ЛСР (+2,46%), "Самолета" (+2,31%), "Сегежи" (+1,4%), ПИКа (+0,73%). "Правительство может изменить формулу расчета цены Urals и повысить налоги для "Транснефти" (РБК) – в расчет налоговой котировки Urals предлагается включить цену на сорт ESPO с весом 22% – для "Транснефти" ставку налога на прибыль организаций после 2024 года могут увеличить с 25% до 40% – влияние на нефтедобытчиков умеренное – негативно", - отмечают аналитики банка "Синара". "Ждем, что сегодня оптимизм на рынке ослабнет - явных сигналов, кроме технических, для развития покупок мы пока не видим. Ждем, что индекс Мосбиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 2700-2760 пунктов в ожидании дополнительных вводных, в первую очередь с рынка нефти и валюты", - комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

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россия, мосбиржа