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Российский рынок акций завершил основную торговую сессию снижением

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию снижением - 18.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию снижением

Российский рынок акций в основную сессию понедельника снизился на 0,67%, следует из данных Московской биржи. | 18.11.2024, ПРАЙМ

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2024-11-18T18:59+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника снизился на 0,67%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 0,67%, до 2720,77 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,12% до 912,02 пункта, долларовый РТС - на 0,62%, до 857,59 пункта.

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