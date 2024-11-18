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Российский рынок акций завершил основную торговую сессию снижением - 18.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241118/rynok-852899208.html
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию снижением
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию снижением - 18.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию снижением
Российский рынок акций в основную сессию понедельника снизился на 0,67%, следует из данных Московской биржи. | 18.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника снизился на 0,67%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 0,67%, до 2720,77 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,12% до 912,02 пункта, долларовый РТС - на 0,62%, до 857,59 пункта.
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биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс, российский рынок акций
Экономика, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС, российский рынок акций
18:59 18.11.2024
 
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию снижением

Российский рынок акций снизился в основную торговую сессию на 0,67%

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника снизился на 0,67%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 0,67%, до 2720,77 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,12% до 912,02 пункта, долларовый РТС - на 0,62%, до 857,59 пункта.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 19 ноября
18:00
 
Экономикабиржевые торгииндекс Мосбиржииндекс РТСроссийский рынок акций
 
 
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