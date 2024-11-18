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Российский рынок акций завершил основную торговую сессию снижением
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию снижением - 18.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию снижением
Российский рынок акций в основную сессию понедельника снизился на 0,67%, следует из данных Московской биржи. | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T18:59+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника снизился на 0,67%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 0,67%, до 2720,77 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,12% до 912,02 пункта, долларовый РТС - на 0,62%, до 857,59 пункта.
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биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс, российский рынок акций
Экономика, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС, российский рынок акций
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию снижением
Российский рынок акций снизился в основную торговую сессию на 0,67%
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника снизился на 0,67%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 0,67%, до 2720,77 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,12% до 912,02 пункта, долларовый РТС - на 0,62%, до 857,59 пункта.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 19 ноября