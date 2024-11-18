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Российский рынок акций снизился в начале недели

Российский рынок акций снизился в начале недели - 18.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился в начале недели

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился, отыгрывая геополитические риски, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T19:57+0300

2024-11-18T19:57+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился, отыгрывая геополитические риски, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 0,67%, до 2720,77 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,12%, до 912,02 пункта, долларовый РТС - на 0,62%, до 857,59 пункта. С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций в понедельник торговался в минусе, отыгрывая негативный геополитический фон. При этом утреннее падение к завершению дня было частично компенсировано. "Индекс Мосбиржи начал неделю волной снижения, в моменте достигнув 2687 пунктов – минимума с 7 ноября. Участники торгов отыгрывали негативные геополитические сигналы выходных. Правда, в течение дня эмоции улеглись, и покупатели вернули бенчмарк выше 2700 пунктов. Поддержку акциям оказала слабость рубля и улучшение ценовой картины в сырьевых котировках", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на опасениях повышения налоговой нагрузки ощутимо упали префы "Транснефти" (-9%). Также подешевели бумаги "Мосэнерго" (-3,3%), "Новатэка" (-2,8%), "Ростелекома" (-2,7%) "Газпрома" (-2,7%). Выросли бумаги ПИКа (+2,1%), "Полюса" (+2,1%), "Фосагро" (+2%), ТКС (+1,4%). Фьючерс нефти марки Brent к 19.41 мск дорожал на 3%, до 73,1 доллара за баррель. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 106,5 пункта. ПРОГНОЗЫ В фокусе участников фондовых торгов в ближайшие дни останутся корпоративные события и финансовые отчеты, а также аукционы Минфина, недельные цифры по инфляции и представление в Госдуме главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной основных направлений ДКП на 2025 год, говорит Максим Федосов из УК "Первая". В ближайшее время на российском рынке может возобладать боковая динамика торгов, в фокусе внимания останутся геополитика, цены на нефть и динамика курса рубля, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Прогноз по индексу Мосбиржи на 19 ноября - 2685-2785 пунктов, оценивает он.

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс