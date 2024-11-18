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Сакс назвал разрешение Киеву наносить удары вглубь России безрассудным
Сакс назвал разрешение Киеву наносить удары вглубь России безрассудным - 18.11.2024, ПРАЙМ
Сакс назвал разрешение Киеву наносить удары вглубь России безрассудным
Решение администрации президента США Джо Байдена gjpdjkbnm Украине наносить удары дальнобойными ракетами по российской территории является безрассудным и может... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T21:01+0300
2024-11-18T21:01+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Решение администрации президента США Джо Байдена gjpdjkbnm Украине наносить удары дальнобойными ракетами по российской территории является безрассудным и может иметь обратный эффект, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.Он также отметил, что выигравший президентскую гонку в США Дональд Трамп был прав, предупреждая о риске начала третьей мировой войны. Сакса полагает, что Байден, разрешая такие удары в последние два месяца, пытается связать руки Трампа на Украине. "Но это решение настолько безрассудно, что может иметь обратный эффект. Это доказывает, что Трамп был на 100% прав, предупреждая о риске третьей мировой войны на протяжении всей своей кампании", — написал Сакс в соцсети Х. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.
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Политика, США, УКРАИНА, ракетные удары, поддержка Украины
Сакс назвал разрешение Киеву наносить удары вглубь России безрассудным
Сакс: разрешение Киеву бить ракетами вглубь России может иметь обратный эффект
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Решение администрации президента США Джо Байдена gjpdjkbnm Украине наносить удары дальнобойными ракетами по российской территории является безрассудным и может иметь обратный эффект, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.
Он также отметил, что выигравший президентскую гонку в США Дональд Трамп был прав, предупреждая о риске начала третьей мировой войны.
Сакса полагает, что Байден, разрешая такие удары в последние два месяца, пытается связать руки Трампа на Украине.
"Но это решение настолько безрассудно, что может иметь обратный эффект. Это доказывает, что Трамп был на 100% прав, предупреждая о риске третьей мировой войны на протяжении всей своей кампании", — написал Сакс в соцсети Х.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.
Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.
В МИД предупредили о последствиях нанесения Киевом ударов вглубь России