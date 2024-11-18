https://1prime.ru/20241118/saks-852901038.html

Сакс назвал разрешение Киеву наносить удары вглубь России безрассудным

Сакс назвал разрешение Киеву наносить удары вглубь России безрассудным - 18.11.2024, ПРАЙМ

Сакс назвал разрешение Киеву наносить удары вглубь России безрассудным

Решение администрации президента США Джо Байдена gjpdjkbnm Украине наносить удары дальнобойными ракетами по российской территории является безрассудным и может... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T21:01+0300

2024-11-18T21:01+0300

2024-11-18T21:01+0300

политика

сша

украина

ракетные удары

поддержка украины

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_b5931d66aa7a02b34c1f456078a94244.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Решение администрации президента США Джо Байдена gjpdjkbnm Украине наносить удары дальнобойными ракетами по российской территории является безрассудным и может иметь обратный эффект, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.Он также отметил, что выигравший президентскую гонку в США Дональд Трамп был прав, предупреждая о риске начала третьей мировой войны. Сакса полагает, что Байден, разрешая такие удары в последние два месяца, пытается связать руки Трампа на Украине. "Но это решение настолько безрассудно, что может иметь обратный эффект. Это доказывает, что Трамп был на 100% прав, предупреждая о риске третьей мировой войны на протяжении всей своей кампании", — написал Сакс в соцсети Х. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.

https://1prime.ru/20241118/mid-852900407.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, ракетные удары, поддержка украины