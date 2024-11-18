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ЕС расширил санкции против Ирана за сотрудничество с Россией
ЕС расширил санкции против Ирана за сотрудничество с Россией - 18.11.2024, ПРАЙМ
ЕС расширил санкции против Ирана за сотрудничество с Россией
Совет Евросоюза расширил санкции против Ирана из-за якобы военного сотрудничества с Москвой, следует из опубликованного заявления. | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T14:56+0300
2024-11-18T14:56+0300
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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – ПРАЙМ. Совет Евросоюза расширил санкции против Ирана из-за якобы военного сотрудничества с Москвой, следует из опубликованного заявления. Ранее осведомленный источник сообщал о риске введения нового пакета рестрикций против Ирана. "Сегодняшнее решение предусматривает запрет на экспорт, передачу, поставки, продажу Ирану со стороны ЕС компонентов, используемых для разработки и производства ракет и беспилотников", - следует из решения Совета. Кроме того, подчеркивается в документе, Иран лишен возможности проводить транзакции с портовыми объектами, якобы задействованными в транспортировке ракет и БПЛА из Ирана. Под индивидуальные ограничения в рамках нового пакета попали также одно физлицо и четыре организации, в том числе, три российские судоходные компании: "МГ-Флот", "ВТС-Брокер" и Arapax.
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ес, иран, россия
ЕС, Политика, ИРАН, РОССИЯ
ЕС расширил санкции против Ирана за сотрудничество с Россией
ЕС расширил санкции против Ирана за военное сотрудничество с Россией
БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – ПРАЙМ. Совет Евросоюза расширил санкции против Ирана из-за якобы военного сотрудничества с Москвой, следует из опубликованного заявления.
Ранее осведомленный источник сообщал о риске введения нового пакета рестрикций против Ирана.
"Сегодняшнее решение предусматривает запрет на экспорт, передачу, поставки, продажу Ирану со стороны ЕС компонентов, используемых для разработки и производства ракет и беспилотников", - следует из решения Совета.
Кроме того, подчеркивается в документе, Иран лишен возможности проводить транзакции с портовыми объектами, якобы задействованными в транспортировке ракет и БПЛА из Ирана.
Бербок пригрозила санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с Россией
Под индивидуальные ограничения в рамках нового пакета попали также одно физлицо и четыре организации, в том числе, три российские судоходные компании: "МГ-Флот", "ВТС-Брокер" и Arapax.