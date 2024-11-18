Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Южной Кореи пообещал добиваться санкций против России - 18.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241118/sanktsii-852892820.html
Президент Южной Кореи пообещал добиваться санкций против России
Президент Южной Кореи пообещал добиваться санкций против России - 18.11.2024, ПРАЙМ
Президент Южной Кореи пообещал добиваться санкций против России
Сеул будет работать над введением санкций против России и КНДР из-за военного сотрудничества двух государств. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T15:46+0300
2024-11-18T15:46+0300
политика
южная корея
россия
кндр
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/79/841317921_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_172a49b3f84f81c70244607014c87530.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Сеул будет работать над введением санкций против России и КНДР из-за военного сотрудничества двух государств. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью бразильским газетам "Глобу" и "Фолья ди Сан-Паулу"."Мы будем плотно взаимодействовать с нашими союзниками и партнерами, чтобы в отношении российско-северокорейского военного сотрудничества осуществлялись мощные и действенные санкции", - цитирует южнокорейского президента издание Ренхап.В то же время, сообщается, что США также планируют ввести санкции против России и КНДР до конца ноября. Некоторые японские СМИ сообщили о возможном введении новых санкций Японией в связи с предполагаемой отправкой северокорейских военных в Курскую область.
https://1prime.ru/20241118/berbok-852890413.html
южная корея
кндр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/79/841317921_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_c68b191638255f420c8229f201212360.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
южная корея, россия, кндр
Политика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, РОССИЯ, КНДР
15:46 18.11.2024
 
Президент Южной Кореи пообещал добиваться санкций против России

Президент Южной Кореи: Сеул будет добиваться введения санкций против РФ и КНДР

© CC BY 2.0 / Navy Petty Officer 2nd Class Alexander Kubitza/U.S. Secretary of DefenseПрезидент Южной Кореи Юн Сук Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© CC BY 2.0 / Navy Petty Officer 2nd Class Alexander Kubitza/U.S. Secretary of Defense
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Сеул будет работать над введением санкций против России и КНДР из-за военного сотрудничества двух государств. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью бразильским газетам "Глобу" и "Фолья ди Сан-Паулу".
"Мы будем плотно взаимодействовать с нашими союзниками и партнерами, чтобы в отношении российско-северокорейского военного сотрудничества осуществлялись мощные и действенные санкции", - цитирует южнокорейского президента издание Ренхап.
В то же время, сообщается, что США также планируют ввести санкции против России и КНДР до конца ноября. Некоторые японские СМИ сообщили о возможном введении новых санкций Японией в связи с предполагаемой отправкой северокорейских военных в Курскую область.
А. Бербок
Бербок пригрозила санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с Россией
14:35
 
ПолитикаЮЖНАЯ КОРЕЯРОССИЯКНДР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала