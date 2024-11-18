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Президент Южной Кореи пообещал добиваться санкций против России

Президент Южной Кореи пообещал добиваться санкций против России - 18.11.2024, ПРАЙМ

Президент Южной Кореи пообещал добиваться санкций против России

Сеул будет работать над введением санкций против России и КНДР из-за военного сотрудничества двух государств. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T15:46+0300

2024-11-18T15:46+0300

2024-11-18T15:46+0300

политика

южная корея

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Сеул будет работать над введением санкций против России и КНДР из-за военного сотрудничества двух государств. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью бразильским газетам "Глобу" и "Фолья ди Сан-Паулу"."Мы будем плотно взаимодействовать с нашими союзниками и партнерами, чтобы в отношении российско-северокорейского военного сотрудничества осуществлялись мощные и действенные санкции", - цитирует южнокорейского президента издание Ренхап.В то же время, сообщается, что США также планируют ввести санкции против России и КНДР до конца ноября. Некоторые японские СМИ сообщили о возможном введении новых санкций Японией в связи с предполагаемой отправкой северокорейских военных в Курскую область.

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южная корея, россия, кндр