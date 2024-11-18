https://1prime.ru/20241118/severstal-852895806.html

"Северсталь" решила разместить облигации среди своих сотрудников

"Северсталь" решила разместить облигации среди своих сотрудников - 18.11.2024, ПРАЙМ

"Северсталь" решила разместить облигации среди своих сотрудников

"Северсталь" приняла решение разместить среди сотрудников компании свои облигации на сумму до 3 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T17:25+0300

2024-11-18T17:25+0300

2024-11-18T17:25+0300

экономика

россия

северсталь

персонал

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" приняла решение разместить среди сотрудников компании свои облигации на сумму до 3 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Совет директоров компании принял решение разместить трехлетние облигации с ежемесячными купонами. Облигации предназначены для приобретения сотрудниками группы компаний "Северсталь". "Размещение путем закрытой подписки облигаций ПАО "Северсталь" серии 001Р-01 позволит масштабировать финансовый инструмент "Накопление" в рамках комплексной программы поддержки сотрудников "Северстали" "ДляСвоих: с заботой о каждом". В рамках программы сотрудники смогут приобретать облигации с возможностью обратной продажи их "Северстали" по номинальной стоимости в любой момент с сохранением накопленного купонного дохода. Покупка будет доступна в сервисе "Финуслуги" Московской биржи", - говорится в сообщении. Разместить ценные бумаги компания планирует в рамках утвержденной бессрочной программы облигаций объемом до 10 миллиардов рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Череповецкий металлургический комбинат (Вологодская область) - один из крупнейших автономных интегрированных заводов по производству стали в мире и ключевой актив дивизиона "Северсталь российская сталь". Предприятие выпускает самый широкий среди российских металлургических предприятий сортамент продукции.

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россия, северсталь, персонал