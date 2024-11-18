https://1prime.ru/20241118/sevpotok-852890725.html
"Он возвращается". В Польше испугались разговора Шольца и Путина
"Он возвращается". В Польше испугались разговора Шольца и Путина - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Он возвращается". В Польше испугались разговора Шольца и Путина
Польша боится, что Берлин восстановит контакты с Москвой и возобновит работу "Северного потока", рассказал президент республики Анджей Дуда в беседе с... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T14:54+0300
2024-11-18T14:54+0300
2024-11-18T14:54+0300
энергетика
польша
германия
россия
северные потоки
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ВАРШАВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Польша боится, что Берлин восстановит контакты с Москвой и возобновит работу "Северного потока", рассказал президент республики Анджей Дуда в беседе с журналистами. Так Дуда прокомментировал недавний разговор лидеров двух государств, который, по его словам, маловероятно был согласован с союзниками ФРГ. Президент республики отметил, что это может быть знаком восстановления контактов между Россией и Германией, а также возрождения энергетического проекта для поставок ресурсов из РФ."Что это значит для нас? Похоже, что попытка возвращения работоспособности газопровода "Северный поток", - подчеркнул он, добавив, что Польша была и остается противником такого решения.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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польша, германия, россия, северные потоки
Энергетика, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, СЕВЕРНЫЕ ПОТОКИ
"Он возвращается". В Польше испугались разговора Шольца и Путина
Дуда: Польша боится, что Германия сможет договориться с РФ возобновить работу "Севпотока"
ВАРШАВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Польша боится, что Берлин восстановит контакты с Москвой и возобновит работу "Северного потока", рассказал президент республики Анджей Дуда в беседе с журналистами.
Так Дуда прокомментировал недавний разговор лидеров двух государств, который, по его словам, маловероятно был согласован с союзниками ФРГ. Президент республики отметил, что это может быть знаком восстановления контактов между Россией и Германией, а также возрождения энергетического проекта для поставок ресурсов из РФ.
"Что это значит для нас? Похоже, что попытка возвращения работоспособности газопровода "Северный поток", - подчеркнул он, добавив, что Польша была и остается противником такого решения.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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