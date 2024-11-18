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Правительство Германии знало о разрешении США Киеву бить ракетами по России
Правительство Германии знало о разрешении США Киеву бить ракетами по России - 18.11.2024, ПРАЙМ
Правительство Германии знало о разрешении США Киеву бить ракетами по России
Берлин заранее предупреждали о намерении США разрешить Киеву удары дальнобойными ракетами по целям в России, однако мнение канцлера по вопросу поставки Киеву... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T14:09+0300
2024-11-18T14:09+0300
2024-11-18T14:09+0300
политика
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удары по территории россии
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Берлин заранее предупреждали о намерении США разрешить Киеву удары дальнобойными ракетами по целям в России, однако мнение канцлера по вопросу поставки Киеву ракет Taurus останется неизменным. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер."Правительство Германии было оповещено заранее. Это не будет иметь последствий для решения канцлера Германии (не поставлять Киеву ракеты Taurus)", - отметил он в рамках брифинга кабмина ФРГ.Ранее американская газета New York Times сообщила, что Байден позволил Вооруженным силам Украины применять американские ракеты для нанесения ударов по России. Источники также утверждают, что первые удары могут быть нанесены с помощью ракет ATACMS.Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
https://1prime.ru/20241118/taurus-852885266.html
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германия, удары по территории россии, олаф шольц
Политика, ГЕРМАНИЯ, удары по территории России, Олаф Шольц
Правительство Германии знало о разрешении США Киеву бить ракетами по России
Бюхнер: решение США не изменит позиции Шольца о непоставке Киеву ракет Taurus
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Берлин заранее предупреждали о намерении США разрешить Киеву удары дальнобойными ракетами по целям в России, однако мнение канцлера по вопросу поставки Киеву ракет Taurus останется неизменным. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер.
"Правительство Германии было оповещено заранее. Это не будет иметь последствий для решения канцлера Германии (не поставлять Киеву ракеты Taurus)", - отметил он в рамках брифинга кабмина ФРГ.
Ранее американская газета New York Times сообщила, что Байден позволил Вооруженным силам Украины применять американские ракеты для нанесения ударов по России. Источники также утверждают, что первые удары могут быть нанесены с помощью ракет ATACMS.
Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
"Нечего терять". Раскрыто, как Шольц помешает Киеву в атаках на Россию