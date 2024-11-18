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Шольц заявил, что не намерен поставлять Украине ракеты Taurus
Шольц заявил, что не намерен поставлять Украине ракеты Taurus - 18.11.2024, ПРАЙМ
Шольц заявил, что не намерен поставлять Украине ракеты Taurus
Канцлер ФРГ Олаф Шольц не готов поставлять Украине крылатые ракеты Taurus и разрешать ей применять иное произведенное в Германии оружие для нанесения ударов... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T21:16+0300
2024-11-18T21:16+0300
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БЕРЛИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не готов поставлять Украине крылатые ракеты Taurus и разрешать ей применять иное произведенное в Германии оружие для нанесения ударов вглубь России. Об этом он заявил на пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро. Шольц напомнил, что уже очень четко объяснял, почему не считает поставку Киеву развернутого в Германии варианта крылатых ракет Taurus правильным решением. Поставка таких ракет по их техническим характеристикам требовала бы взятия "ответственности" за настройку их управления."Но это то, за что я не могу и не хочу брать ответственность", — заявил канцлер. Его речь транслировалась телеканалом Phoenix. Шольц пояснил, что в данном вопросе он руководствуется принципами "благоразумия", и это касается также и того оружия, которое Берлин поставил Киеву ранее. По его словам у немецких властей есть четкое представление о том, что такое мощное оружие, как артиллерия и ракетные установки дальнего действия, которое они поставляли до сих пор, не может быть использовано для воздействия вглубь территории РФ. Он также напомнил, что данное правило отменялось только один раз, когда ФРГ позволила Украине применять поставленное ей оружие близ Харьковской области. "Но это не меняет основных принципов, которые важны для меня, и которые я не просто так сформулировал, а руководствуюсь ими в своих действиях", — заключил Шольц. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.
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германия, олаф шольц, поддержка украины, taurus
Политика, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, поддержка Украины, TAURUS
Шольц заявил, что не намерен поставлять Украине ракеты Taurus
Шольц заявил, что не считает поставку Киеву ракет Taurus правильным решением
БЕРЛИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не готов поставлять Украине крылатые ракеты Taurus и разрешать ей применять иное произведенное в Германии оружие для нанесения ударов вглубь России. Об этом он заявил на пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро.
Шольц напомнил, что уже очень четко объяснял, почему не считает поставку Киеву развернутого в Германии варианта крылатых ракет Taurus правильным решением. Поставка таких ракет по их техническим характеристикам требовала бы взятия "ответственности" за настройку их управления.
"Но это то, за что я не могу и не хочу брать ответственность", — заявил канцлер. Его речь транслировалась телеканалом Phoenix.
Шольц пояснил, что в данном вопросе он руководствуется принципами "благоразумия", и это касается также и того оружия, которое Берлин поставил Киеву ранее. По его словам у немецких властей есть четкое представление о том, что такое мощное оружие, как артиллерия и ракетные установки дальнего действия, которое они поставляли до сих пор, не может быть использовано для воздействия вглубь территории РФ.
Он также напомнил, что данное правило отменялось только один раз, когда ФРГ позволила Украине применять поставленное ей оружие близ Харьковской области.
"Но это не меняет основных принципов, которые важны для меня, и которые я не просто так сформулировал, а руководствуюсь ими в своих действиях", — заключил Шольц.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.
Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.
В МИД предупредили о последствиях нанесения Киевом ударов вглубь России