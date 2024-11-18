Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения, пишут СМИ - 18.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241118/shtrafy-852883482.html
В России вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения, пишут СМИ
В России вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения, пишут СМИ - 18.11.2024, ПРАЙМ
В России вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения, пишут СМИ
С начала 2025 года в России увеличатся штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект поправок к Кодексу об... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T11:09+0300
2024-11-18T11:10+0300
россия
пдд
дорожные штрафы
https://cdnn.1prime.ru/img/83932/69/839326947_0:85:3184:1876_1920x0_80_0_0_93b8e1ea8675069c37cf09a51f733255.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. С начала 2025 года в России увеличатся штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП).Поправки в Кодекс об административных правонарушениях разрабатываются в правительстве и включают увеличение штрафов за неиспользование ремней безопасности, управление в состоянии алкогольного опьянения, превышение скорости и несоблюдение требований дорожной разметки."По ст. 12.6 КоАПа штраф за нарушение правил применения ремней безопасности предлагают увеличить с 1000 до 1500 руб. По ст. 12.8 КоАПа штраф за управление транспортным средством (ТС) в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление ТС вырастет с 30&nbsp;000 до 45&nbsp;000 руб", - сказано в публикации.Для Москвы и Санкт-Петербурга предусматривается наибольший штраф. Также планируется внести изменения в возможность оплаты штрафов со скидкой. Вместо оплаты 50% штрафа в течение 20 дней, владельцы авто смогут оплатить 75% штрафа, но срок для льготной оплаты увеличится до 30 дней.
https://1prime.ru/20240901/kamery-851251097.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83932/69/839326947_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_5aeabf60c53f5811309a4da8ce4929b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, пдд, дорожные штрафы
РОССИЯ, ПДД, дорожные штрафы
11:09 18.11.2024 (обновлено: 11:10 18.11.2024)
 
В России вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения, пишут СМИ

"Ведомости": в России вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДорожные знаки
Дорожные знаки - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. С начала 2025 года в России увеличатся штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП).
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях разрабатываются в правительстве и включают увеличение штрафов за неиспользование ремней безопасности, управление в состоянии алкогольного опьянения, превышение скорости и несоблюдение требований дорожной разметки.
"По ст. 12.6 КоАПа штраф за нарушение правил применения ремней безопасности предлагают увеличить с 1000 до 1500 руб. По ст. 12.8 КоАПа штраф за управление транспортным средством (ТС) в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление ТС вырастет с 30 000 до 45 000 руб", - сказано в публикации.
Для Москвы и Санкт-Петербурга предусматривается наибольший штраф. Также планируется внести изменения в возможность оплаты штрафов со скидкой. Вместо оплаты 50% штрафа в течение 20 дней, владельцы авто смогут оплатить 75% штрафа, но срок для льготной оплаты увеличится до 30 дней.
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
В России изменились требования к камерам фиксации нарушений ПДД
1 сентября, 08:32
 
РОССИЯПДДдорожные штрафы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала