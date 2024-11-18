https://1prime.ru/20241118/shtrafy-852883482.html

В России вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения, пишут СМИ

В России вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения, пишут СМИ - 18.11.2024, ПРАЙМ

В России вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения, пишут СМИ

С начала 2025 года в России увеличатся штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект поправок к Кодексу об... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T11:09+0300

2024-11-18T11:09+0300

2024-11-18T11:10+0300

россия

пдд

дорожные штрафы

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. С начала 2025 года в России увеличатся штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП).Поправки в Кодекс об административных правонарушениях разрабатываются в правительстве и включают увеличение штрафов за неиспользование ремней безопасности, управление в состоянии алкогольного опьянения, превышение скорости и несоблюдение требований дорожной разметки."По ст. 12.6 КоАПа штраф за нарушение правил применения ремней безопасности предлагают увеличить с 1000 до 1500 руб. По ст. 12.8 КоАПа штраф за управление транспортным средством (ТС) в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление ТС вырастет с 30 000 до 45 000 руб", - сказано в публикации.Для Москвы и Санкт-Петербурга предусматривается наибольший штраф. Также планируется внести изменения в возможность оплаты штрафов со скидкой. Вместо оплаты 50% штрафа в течение 20 дней, владельцы авто смогут оплатить 75% штрафа, но срок для льготной оплаты увеличится до 30 дней.

https://1prime.ru/20240901/kamery-851251097.html

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россия, пдд, дорожные штрафы