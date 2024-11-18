https://1prime.ru/20241118/siyyarto-852895974.html

Сийярто прокомментировал сообщения о разрешении Киеву бить вглубь России

Сийярто прокомментировал сообщения о разрешении Киеву бить вглубь России - 18.11.2024, ПРАЙМ

Сийярто прокомментировал сообщения о разрешении Киеву бить вглубь России

Разрешение Киеву бить западным оружием вглубь России является чрезвычайно опасным решением, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто комментируя сообщения СМИ. | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T17:35+0300

2024-11-18T17:35+0300

2024-11-18T17:35+0300

политика

россия

украина

петер сийярто

ракетные удары

https://cdnn.1prime.ru/img/84225/39/842253953_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe7ff233fe70c099096f82d17482f2a0.jpg

БУДАПЕШТ, 18 ноя - ПРАЙМ. Разрешение Киеву бить западным оружием вглубь России является чрезвычайно опасным решением, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто комментируя сообщения СМИ.Он отметил, что возможность применения Украиной выделенного ей оружия стран НАТО по целям в глубине России — "это невообразимо опасное решение, невообразимо опасная идея, которая влечет за собой чрезвычайно серьезный риск распространения войны", — сказал он венгерским журналистам после заседания совета глав МИД стран ЕС, трансляцию которого вел телеканал М1. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что президент страны Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.

https://1prime.ru/20241118/udary-852894373.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, петер сийярто, ракетные удары