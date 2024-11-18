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Европа сократила импорт СПГ на 20%

Европа сократила импорт СПГ на 20% - 18.11.2024, ПРАЙМ

Европа сократила импорт СПГ на 20%

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европе в октябре упал на 20% в годовом выражении, до 7,54 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T13:00+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европе в октябре упал на 20% в годовом выражении, до 7,54 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В октябре 2024 года импорт СПГ в Европу продолжил падение, снизившись на 20% (1,9 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,54 миллиона тонн", – говорится в докладе. Отмечается, что снижение импорта СПГ в Европу было обусловлено высоким уровнем запасов газа в подземных хранилищах, ценовым арбитражем между Азиатско-тихоокеанским и европейским рынками, а также активным импортом газа по трубопроводам. Так, Евросоюз нарастил импорт трубопроводного газа в октябре на 24% к сентябрю. Снижение импорта сжиженного газа, как уточняется, произошло в Бельгии, Италии, Нидерландах, Испании и Великобритании, что было частично компенсировано ростом импорта во Франции. За период с января по октябрь объем импорта СПГ в Европу составил 81,31 миллиона тонн, что тоже на 20% (на 20,19 миллиона тонн) меньше, чем в прошлом году, также говорится в докладе.

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