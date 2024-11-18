Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа сократила импорт СПГ на 20% - 18.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241118/spg-852886924.html
Европа сократила импорт СПГ на 20%
Европа сократила импорт СПГ на 20% - 18.11.2024, ПРАЙМ
Европа сократила импорт СПГ на 20%
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европе в октябре упал на 20% в годовом выражении, до 7,54 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T13:00+0300
2024-11-18T13:00+0300
энергетика
ес
спг
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/12/841401224_0:19:2955:1681_1920x0_80_0_0_fa659615b56e4acc2ce2afba9c9cb44f.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европе в октябре упал на 20% в годовом выражении, до 7,54 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В октябре 2024 года импорт СПГ в Европу продолжил падение, снизившись на 20% (1,9 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,54 миллиона тонн", – говорится в докладе. Отмечается, что снижение импорта СПГ в Европу было обусловлено высоким уровнем запасов газа в подземных хранилищах, ценовым арбитражем между Азиатско-тихоокеанским и европейским рынками, а также активным импортом газа по трубопроводам. Так, Евросоюз нарастил импорт трубопроводного газа в октябре на 24% к сентябрю. Снижение импорта сжиженного газа, как уточняется, произошло в Бельгии, Италии, Нидерландах, Испании и Великобритании, что было частично компенсировано ростом импорта во Франции. За период с января по октябрь объем импорта СПГ в Европу составил 81,31 миллиона тонн, что тоже на 20% (на 20,19 миллиона тонн) меньше, чем в прошлом году, также говорится в докладе.
https://1prime.ru/20241118/gaz-852883212.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/12/841401224_343:0:2610:1700_1920x0_80_0_0_c3b61a524bb179c32882a21d8de0766c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, спг
Энергетика, ЕС, СПГ
13:00 18.11.2024
 
Европа сократила импорт СПГ на 20%

ФСЭГ: импорт СПГ в Европе в октябре снизился на 20%, до 7,54 млн тонн

CC BY-SA 2.0 / kees torn / EAGLE BRASILIA & BEAGLEСПГ
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / EAGLE BRASILIA & BEAGLE
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европе в октябре упал на 20% в годовом выражении, до 7,54 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В октябре 2024 года импорт СПГ в Европу продолжил падение, снизившись на 20% (1,9 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,54 миллиона тонн", – говорится в докладе.
Отмечается, что снижение импорта СПГ в Европу было обусловлено высоким уровнем запасов газа в подземных хранилищах, ценовым арбитражем между Азиатско-тихоокеанским и европейским рынками, а также активным импортом газа по трубопроводам.
Так, Евросоюз нарастил импорт трубопроводного газа в октябре на 24% к сентябрю.
Снижение импорта сжиженного газа, как уточняется, произошло в Бельгии, Италии, Нидерландах, Испании и Великобритании, что было частично компенсировано ростом импорта во Франции.
За период с января по октябрь объем импорта СПГ в Европу составил 81,31 миллиона тонн, что тоже на 20% (на 20,19 миллиона тонн) меньше, чем в прошлом году, также говорится в докладе.
Газовая горелка
Потребление газа в ЕС выросло второй месяц подряд
10:59
 
ЭнергетикаЕССПГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала