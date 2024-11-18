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ВТБ повысил ставку по накопительному счету в рублях до 24%

ВТБ повысил ставку по накопительному счету в рублях до 24% - 18.11.2024, ПРАЙМ

ВТБ повысил ставку по накопительному счету в рублях до 24%

ВТБ с понедельника повышает ставку по накопительному счету в рублях до 24% при начислении процентов на минимальный остаток в течение приветственного периода,... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T08:03+0300

2024-11-18T08:03+0300

2024-11-18T08:03+0300

втб

ставка

накопительный счет

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. ВТБ с понедельника повышает ставку по накопительному счету в рублях до 24% при начислении процентов на минимальный остаток в течение приветственного периода, сообщила пресс-служба кредитной организации. "ВТБ повышает ставку по накопительному ВТБ-счету до 24% годовых при начислении процентов на минимальный остаток и до 22% годовых - на ежедневный. Новые условия будут действовать для клиентов в течение приветственного периода – первые 3 месяца", - говорится в сообщении. Пресс-служба уточняет, что повышение ставки также произойдет по уже открытым накопительным счетам с действующим приветственным периодом. С 15 ноября банк повысил ставки по депозитам в рублях, максимальная ставка по ВТБ-вкладу установлена при размещении средств на один год - до 24% годовых.

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втб, ставка, накопительный счет