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ВТБ повысил ставку по накопительному счету в рублях до 24% - 18.11.2024, ПРАЙМ
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ВТБ повысил ставку по накопительному счету в рублях до 24%
ВТБ повысил ставку по накопительному счету в рублях до 24% - 18.11.2024, ПРАЙМ
ВТБ повысил ставку по накопительному счету в рублях до 24%
ВТБ с понедельника повышает ставку по накопительному счету в рублях до 24% при начислении процентов на минимальный остаток в течение приветственного периода,... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T08:03+0300
2024-11-18T08:03+0300
втб
ставка
накопительный счет
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. ВТБ с понедельника повышает ставку по накопительному счету в рублях до 24% при начислении процентов на минимальный остаток в течение приветственного периода, сообщила пресс-служба кредитной организации. "ВТБ повышает ставку по накопительному ВТБ-счету до 24% годовых при начислении процентов на минимальный остаток и до 22% годовых - на ежедневный. Новые условия будут действовать для клиентов в течение приветственного периода – первые 3 месяца", - говорится в сообщении. Пресс-служба уточняет, что повышение ставки также произойдет по уже открытым накопительным счетам с действующим приветственным периодом. С 15 ноября банк повысил ставки по депозитам в рублях, максимальная ставка по ВТБ-вкладу установлена при размещении средств на один год - до 24% годовых.
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втб, ставка, накопительный счет
ВТБ, ставка, накопительный счет
08:03 18.11.2024
 
ВТБ повысил ставку по накопительному счету в рублях до 24%

ВТБ повысил ставку по накопительному счету в рублях до 24% на минимальный остаток

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. ВТБ с понедельника повышает ставку по накопительному счету в рублях до 24% при начислении процентов на минимальный остаток в течение приветственного периода, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"ВТБ повышает ставку по накопительному ВТБ-счету до 24% годовых при начислении процентов на минимальный остаток и до 22% годовых - на ежедневный. Новые условия будут действовать для клиентов в течение приветственного периода – первые 3 месяца", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что повышение ставки также произойдет по уже открытым накопительным счетам с действующим приветственным периодом.
С 15 ноября банк повысил ставки по депозитам в рублях, максимальная ставка по ВТБ-вкладу установлена при размещении средств на один год - до 24% годовых.
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