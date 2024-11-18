https://1prime.ru/20241118/stavka-852878285.html
ВТБ повысил ставку по накопительному счету в рублях до 24%
ВТБ повысил ставку по накопительному счету в рублях до 24% - 18.11.2024, ПРАЙМ
ВТБ повысил ставку по накопительному счету в рублях до 24%
ВТБ с понедельника повышает ставку по накопительному счету в рублях до 24% при начислении процентов на минимальный остаток в течение приветственного периода,... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T08:03+0300
2024-11-18T08:03+0300
2024-11-18T08:03+0300
втб
ставка
накопительный счет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_0:152:3370:2048_1920x0_80_0_0_481e5d2a1a932c499afbf728b216233f.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. ВТБ с понедельника повышает ставку по накопительному счету в рублях до 24% при начислении процентов на минимальный остаток в течение приветственного периода, сообщила пресс-служба кредитной организации. "ВТБ повышает ставку по накопительному ВТБ-счету до 24% годовых при начислении процентов на минимальный остаток и до 22% годовых - на ежедневный. Новые условия будут действовать для клиентов в течение приветственного периода – первые 3 месяца", - говорится в сообщении. Пресс-служба уточняет, что повышение ставки также произойдет по уже открытым накопительным счетам с действующим приветственным периодом. С 15 ноября банк повысил ставки по депозитам в рублях, максимальная ставка по ВТБ-вкладу установлена при размещении средств на один год - до 24% годовых.
https://1prime.ru/20241118/tarify-852851283.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_2aee23e87a72a645553c01e2adda28d8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, ставка, накопительный счет
ВТБ, ставка, накопительный счет
ВТБ повысил ставку по накопительному счету в рублях до 24%
ВТБ повысил ставку по накопительному счету в рублях до 24% на минимальный остаток
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. ВТБ с понедельника повышает ставку по накопительному счету в рублях до 24% при начислении процентов на минимальный остаток в течение приветственного периода, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"ВТБ повышает ставку по накопительному ВТБ-счету до 24% годовых при начислении процентов на минимальный остаток и до 22% годовых - на ежедневный. Новые условия будут действовать для клиентов в течение приветственного периода – первые 3 месяца", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что повышение ставки также произойдет по уже открытым накопительным счетам с действующим приветственным периодом.
С 15 ноября банк повысил ставки по депозитам в рублях, максимальная ставка по ВТБ-вкладу установлена при размещении средств на один год - до 24% годовых.
В чью пользу будут пересматривать энерготарифы