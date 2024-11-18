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В чью пользу будут пересматривать энерготарифы

В чью пользу будут пересматривать энерготарифы - 18.11.2024, ПРАЙМ

В чью пользу будут пересматривать энерготарифы

Проблема перекрестного субсидирования в электроэнергетике - одна из тех тем, что обсуждаются в России без преувеличения на протяжении десятилетий. Домохозяйства | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T08:00+0300

2024-11-18T08:00+0300

2024-11-18T08:00+0300

мнения аналитиков

энергетика рф

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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Проблема перекрестного субсидирования в электроэнергетике - одна из тех тем, что обсуждаются в России без преувеличения на протяжении десятилетий. Домохозяйства продолжают платить за электроэнергию существенно меньше промышленных потребителей. Такая ситуация сложилась из-за того, что долгое время граждане новой России не жили, а выживали, с трудом находя средства на самое необходимое.Так, конечно, было не всегда, и с доходами, и с тарифами. Многие помнят, что в Советском Союзе граждане платили за электроэнергию 4 коп. /кВт.ч. Но мало кто вспоминает, что промышленность при этом платила всего 2 коп. /кВт.ч. То есть, население платило в два раза больше промышленности.Это объясняется тем, что в советский период цены на электроэнергию отражали реальные издержки, связанные с электроснабжением соответствующих групп потребителей. Население потребляет электроэнергию на низком уровне напряжения, что требует наиболее высоких расходов электрических сетей. По этой причине реальные расходы на электроснабжение граждан выше, чем для небытового сектора, что и объясняет более высокий уровень цен на электроэнергию для граждан.Кстати, в зарубежных странах со схожей структурой бытового и промышленного потребления электроэнергии соотношение цен для населения и промышленности выше единицы (оно составляет от 1,2 до 2,3), что полностью соответствует экономической логике ценообразования.Но очевидно, что задача ликвидации сложившейся системы перекрестного субсидирования крайне непростая, ее невозможно решить росчерком пера. Масштаб проблемы достиг уровня, затрудняющего ее одномоментное решение без социально недопустимых последствий. Поэтому требуются более сложные способы сокращения перекрестного субсидирования.Одним из таких способов является установление дифференцированных тарифов, увеличивающихся с ростом объема электропотребления. Такой подход позволяет принимать гибкие решения и повышать тариф плавно, создавая возможность для формирования адаптационных механизмов, хеджирующих рост социальной напряженности. Важно отметить, что дифференциация тарифов по объемам потребления не ограничивает доступ населения к электроэнергии, а является способом довести цену ресурса до экономически оправданного значения максимально приемлемым и социально комфортным способом.Начиная с 2024 года регионы с превышением предельной величины перекрестного субсидирования обязаны установить тарифы на электроэнергию, дифференцированные по объемам потребления. Электропотребление делится на диапазоны, при этом в каждом последующем диапазоне тариф выше, чем в предыдущем. Первоначальное внедрение дифференцированных тарифов было неудачным, поскольку в регионах были установлены слишком широкие тарифные диапазоны.Логичной реакцией правительства на такие решения стало принудительное сужение диапазонов электропотребления. Теперь первый диапазон не может превышать 3 900 кВт.ч. в месяц на одно домохозяйство, а второй ограничен значением в 6 000 кВт.ч. Пока сложно сказать, как повлияют указанные ограничения на уровень перекрестного субсидирования – все будет зависеть от конкретных тарифных решений на уровне субъектов РФ. Беспокоит то, что действующая модель не увязывает определение величины диапазона с темпами снижения перекрестного субсидирования. В таких условиях вероятность повторного установления параметров дифференциации на неэффективном уровне представляется весьма высокой.Тем не менее, этот шаг является четким сигналом для регионов о направлении вектора развития ценообразования. Очевидно, что счетным критерием оценки эффективности принятых тарифных решений будет именно снижение перекрёстного субсидирования. При этом твердость, с которой федеральное Правительство работает над повышением эффективности методологии дифференциации тарифов, внушает оптимизм и веру в то, что мы увидим качественные сдвиги в борьбе с перекрестным субсидированием.Эффективность системы дифференцированных тарифов – это не прихоть. Формализм в этом вопросе приведет к ощутимому снижению надежности энергоснабжения и неэффективным бюджетным расходам. Пока у нас есть все возможности, чтобы этого не допустить. Завтра таких возможностей может и не быть. Важно, чтобы на данном этапе правительство проявило твердость, утвердив нормативную базу, исключающую принятие неэффективных тарифных решений на уровне субъектов РФ.Автор - Сергей Сасим, Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ

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Сергей Сасим https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852852664_0:267:1066:1333_100x100_80_0_0_ed5ae8b4cb803eeb57543299622ed133.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Сергей Сасим https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852852664_0:267:1066:1333_100x100_80_0_0_ed5ae8b4cb803eeb57543299622ed133.jpg

мнения аналитиков, энергетика рф