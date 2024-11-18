Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нечего терять". Раскрыто, как Шольц помешает Киеву в атаках на Россию - 18.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241118/taurus-852885266.html
"Нечего терять". Раскрыто, как Шольц помешает Киеву в атаках на Россию
"Нечего терять". Раскрыто, как Шольц помешает Киеву в атаках на Россию - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Нечего терять". Раскрыто, как Шольц помешает Киеву в атаках на Россию
Действующему федеральному канцлеру Олафу Шольцу, чьи полномочия истекут в течение нескольких месяцев, нечего терять, а потому он может отказаться от поставки... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T12:08+0300
2024-11-18T12:08+0300
политика
олаф шольц
ракетные удары
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/82/836808260_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_12e193fc72bca26701dd29ad2dd5d3c6.jpg
МОСКВА, 18 Ноя - ПРАЙМ. Действующему федеральному канцлеру Олафу Шольцу, чьи полномочия истекут в течение нескольких месяцев, нечего терять, а потому он может отказаться от поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus ВСУ, заявил бывший депутат Бундестага Вальдемар Гердт. "Ему (Шольцу - прим. ред.) терять нечего, канцлером он больше не будет. Очень надеюсь, что он встанет за своим словом и не будет поставлять (ракеты Украине - прим. ред.). Потому что никто не может заставить Германию это делать", - объяснил политик, отметив, что поставки Киеву оружия не принесут Шольцу никакого политического выигрыша.Гердт добавил, что подобное решение может стать тем редким случаем, когда немецкий канцлер примет решение без оглядки на предавших его кураторов.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
https://1prime.ru/20241118/bezumie-852883790.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/82/836808260_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_24d343cbe63049711716234b4466a1c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
олаф шольц, ракетные удары, украина, россия
Политика, Олаф Шольц, ракетные удары, УКРАИНА, РОССИЯ
12:08 18.11.2024
 
"Нечего терять". Раскрыто, как Шольц помешает Киеву в атаках на Россию

Гердт: Шольц может не дать Taurus Киеву даже при одобрении другими ударов вглубь РФ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 Ноя - ПРАЙМ. Действующему федеральному канцлеру Олафу Шольцу, чьи полномочия истекут в течение нескольких месяцев, нечего терять, а потому он может отказаться от поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus ВСУ, заявил бывший депутат Бундестага Вальдемар Гердт.
"Ему (Шольцу - прим. ред.) терять нечего, канцлером он больше не будет. Очень надеюсь, что он встанет за своим словом и не будет поставлять (ракеты Украине - прим. ред.). Потому что никто не может заставить Германию это делать", - объяснил политик, отметив, что поставки Киеву оружия не принесут Шольцу никакого политического выигрыша.
Гердт добавил, что подобное решение может стать тем редким случаем, когда немецкий канцлер примет решение без оглядки на предавших его кураторов.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
"Остановим безумие!": во Франции призвали к радикальным решениям по Украине
11:22
 
ПолитикаОлаф Шольцракетные ударыУКРАИНАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала