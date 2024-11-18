https://1prime.ru/20241118/taurus-852885266.html

"Нечего терять". Раскрыто, как Шольц помешает Киеву в атаках на Россию

"Нечего терять". Раскрыто, как Шольц помешает Киеву в атаках на Россию - 18.11.2024, ПРАЙМ

"Нечего терять". Раскрыто, как Шольц помешает Киеву в атаках на Россию

Действующему федеральному канцлеру Олафу Шольцу, чьи полномочия истекут в течение нескольких месяцев, нечего терять, а потому он может отказаться от поставки... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T12:08+0300

2024-11-18T12:08+0300

2024-11-18T12:08+0300

политика

олаф шольц

ракетные удары

украина

россия

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МОСКВА, 18 Ноя - ПРАЙМ. Действующему федеральному канцлеру Олафу Шольцу, чьи полномочия истекут в течение нескольких месяцев, нечего терять, а потому он может отказаться от поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus ВСУ, заявил бывший депутат Бундестага Вальдемар Гердт. "Ему (Шольцу - прим. ред.) терять нечего, канцлером он больше не будет. Очень надеюсь, что он встанет за своим словом и не будет поставлять (ракеты Украине - прим. ред.). Потому что никто не может заставить Германию это делать", - объяснил политик, отметив, что поставки Киеву оружия не принесут Шольцу никакого политического выигрыша.Гердт добавил, что подобное решение может стать тем редким случаем, когда немецкий канцлер примет решение без оглядки на предавших его кураторов.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.

https://1prime.ru/20241118/bezumie-852883790.html

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олаф шольц, ракетные удары, украина, россия