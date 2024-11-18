https://1prime.ru/20241118/tramp-852882774.html

"Какофония слухов": победа Трампа станет главной темой саммита G20

"Какофония слухов": победа Трампа станет главной темой саммита G20 - 18.11.2024, ПРАЙМ

"Какофония слухов": победа Трампа станет главной темой саммита G20

Победа Дональда Трампа на выборах в США будет главной темой обсуждения на саммите G20, который состоится в Рио-де-Жанейро, говорится в материале издания... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T10:35+0300

2024-11-18T10:35+0300

2024-11-18T10:53+0300

политика

g20

дональд трамп

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Победа Дональда Трампа на выборах в США будет главной темой обсуждения на саммите G20, который состоится в Рио-де-Жанейро, говорится в материале издания Politico."Настоящая тема - это приход Трампа (к власти - ред.)... (саммит - ред.) может стать какофоничной эхокамерой различных (политических - ред.) блоков, полной слухов, где каждый будет слушать только самого себя", - рассказал в беседе с изданием анонимный дипломат из западноевропейской страны.Также отмечается, что, несмотря на отсутствие Трампа на саммите, его влияние ощутимо: новые переговоры о прекращении огня в Ливане и звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину.Дональд Трамп уже был президентом США с 2017 по 2021 годы, и его победа на выборах позволила ему вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. О его победе сообщили самые крупные американские СМИ: Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

https://1prime.ru/20241117/tramp-852874907.html

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g20, дональд трамп