https://1prime.ru/20241118/tramp-852884863.html

СМИ: Трамп попытался приобрести редкий оранжевый бриллиант

СМИ: Трамп попытался приобрести редкий оранжевый бриллиант - 18.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: Трамп попытался приобрести редкий оранжевый бриллиант

Новоизбранный президент США Дональд Трамп попытался приобрести редкий бриллиант оранжевого цвета стоимостью около двух миллионов долларов, однако проиграл... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T11:57+0300

2024-11-18T11:57+0300

2024-11-18T12:09+0300

экономика

сша

дональд трамп

бриллианты

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Новоизбранный президент США Дональд Трамп попытался приобрести редкий бриллиант оранжевого цвета стоимостью около двух миллионов долларов, однако проиграл торги. Об этом говорится в материале газеты Mirror со ссылкой на источник."Дональд (Трамп - ред.) выразил желание его купить, но, когда его конкурент узнал, что им (бриллиантом - ред.) заинтересовался экс-президент... Он (конкурент - ред.) ускорил переговоры. Ему очень понравилось, что он выкупил его прямо из-под носа избранного президента", - рассказал анонимный собеседник издания.Редкость этого бриллианта объясняется наличием атомов азота в его структуре. Новый глава Белого дома рассматривал его как инвестицию, но его конкурент узнал о его интересе и ускорил переговоры о его приобретении.Британский эксперт по бриллиантам отметил, что для коллекционера такой оранжевый бриллиант имеет ценность, аналогичную ценности картины Пабло Пикассо для ценителя искусства, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241118/tramp-852882774.html

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сша, дональд трамп, бриллианты