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СМИ: Трамп попытался приобрести редкий оранжевый бриллиант - 18.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241118/tramp-852884863.html
СМИ: Трамп попытался приобрести редкий оранжевый бриллиант
СМИ: Трамп попытался приобрести редкий оранжевый бриллиант - 18.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Трамп попытался приобрести редкий оранжевый бриллиант
Новоизбранный президент США Дональд Трамп попытался приобрести редкий бриллиант оранжевого цвета стоимостью около двух миллионов долларов, однако проиграл... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T11:57+0300
2024-11-18T12:09+0300
экономика
сша
дональд трамп
бриллианты
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Новоизбранный президент США Дональд Трамп попытался приобрести редкий бриллиант оранжевого цвета стоимостью около двух миллионов долларов, однако проиграл торги. Об этом говорится в материале газеты Mirror со ссылкой на источник."Дональд (Трамп - ред.) выразил желание его купить, но, когда его конкурент узнал, что им (бриллиантом - ред.) заинтересовался экс-президент... Он (конкурент - ред.) ускорил переговоры. Ему очень понравилось, что он выкупил его прямо из-под носа избранного президента", - рассказал анонимный собеседник издания.Редкость этого бриллианта объясняется наличием атомов азота в его структуре. Новый глава Белого дома рассматривал его как инвестицию, но его конкурент узнал о его интересе и ускорил переговоры о его приобретении.Британский эксперт по бриллиантам отметил, что для коллекционера такой оранжевый бриллиант имеет ценность, аналогичную ценности картины Пабло Пикассо для ценителя искусства, заключили в издании.
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сша, дональд трамп, бриллианты
Экономика, США, Дональд Трамп, бриллианты
11:57 18.11.2024 (обновлено: 12:09 18.11.2024)
 
СМИ: Трамп попытался приобрести редкий оранжевый бриллиант

Mirror: Трамп хотел приобрести бриллиант стоимостью около 2 миллионов долларов

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Новоизбранный президент США Дональд Трамп попытался приобрести редкий бриллиант оранжевого цвета стоимостью около двух миллионов долларов, однако проиграл торги. Об этом говорится в материале газеты Mirror со ссылкой на источник.
"Дональд (Трамп - ред.) выразил желание его купить, но, когда его конкурент узнал, что им (бриллиантом - ред.) заинтересовался экс-президент... Он (конкурент - ред.) ускорил переговоры. Ему очень понравилось, что он выкупил его прямо из-под носа избранного президента", - рассказал анонимный собеседник издания.
Редкость этого бриллианта объясняется наличием атомов азота в его структуре. Новый глава Белого дома рассматривал его как инвестицию, но его конкурент узнал о его интересе и ускорил переговоры о его приобретении.
Британский эксперт по бриллиантам отметил, что для коллекционера такой оранжевый бриллиант имеет ценность, аналогичную ценности картины Пабло Пикассо для ценителя искусства, заключили в издании.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
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ЭкономикаСШАДональд Трампбриллианты
 
 
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