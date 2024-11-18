https://1prime.ru/20241118/tramp-852893473.html

"Ускорит падение": Трампу рекомендовали не переоценивать влияние США в мире

"Ускорит падение": Трампу рекомендовали не переоценивать влияние США в мире - 18.11.2024, ПРАЙМ

"Ускорит падение": Трампу рекомендовали не переоценивать влияние США в мире

Влияние Соединенных Штатов в мире угасает, а организованный саммит БРИКС+ в Казани только подкрепил это утверждение, говорится в материале издание Responsible... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T16:15+0300

2024-11-18T16:15+0300

2024-11-18T16:15+0300

политика

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Влияние Соединенных Штатов в мире угасает, а организованный саммит БРИКС+ в Казани только подкрепил это утверждение, говорится в материале издание Responsible Statecraft.Согласно изданию, Вашингтон переоценивает свое глобальное влияние, опираясь на опыт прошлого. Несмотря на тот факт, что на данный момент США до сих пор имеют крупнейшую экономику в мире, а на их долю приходятся наибольшие военные расходы, силовое преимущество не означает глобального влияния."На первый взгляд может показаться, что недавно избранная администрация Трампа смирится со снижением влияния США из-за ее сосредоточенности на внутренних переменах под знаменем “Америка превыше всего”. Однако куда вероятнее, что Трамп и его команда погонятся за иллюзией влияния США и ускорят его падение", - сказано в материале.Согласно изданию, популярность новоизбранного президента вряд ли поможет ему успешно адаптироваться к гибкой многополярной позиции. Кроме того, результаты опросов свидетельствуют о том, что доверие к американским лидерам среди американских граждан снижается, что говорит об общем снижении американского влияния, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20241118/tramp-852884693.html

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сша, дональд трамп